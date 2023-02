Unterföhring (ots) -Eine runde Sache! Die Seven.One Entertainment Group bringt einen der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands in den Lebensmittelhandel: Ab 10. Februar 2023 erobert die erste offizielle "Baywatch Berlin"-Pizza die Tiefkühlregale in Deutschland. Die limitierte Edition ist in zwei Varianten - als "Baywatch Berlin Golden Margherita Pizza" und "Baywatch Berlin Million Dollar Salami Pizza" - bundesweit in allen teilnehmenden Märkten von EDEKA, Marktkauf und Netto Marken-Discount erhältlich.Entstanden ist die neue "Baywatch Berlin"-Tiefkühlpizza durch einen umfassenden Lizenzdeal zwischen Seven.One Licensing, der Licensing-Unit der Seven.One Entertainment Group, Studio Bummens als Produzent von "Baywatch Berlin" und dem Kooperationspartner EDEKA. Die Zusammenarbeit des führenden Lebensmittelverbunds mit einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts beinhaltet die Nutzung der Markenrechte auf allen Kommunikationskanälen des EDEKA-Verbunds - von Online über Social Media bis hin zu On-Ground-Aktivitäten in den Märkten. Begleitet wird die Kampagne außerdem mit Native Ads im Podcast selbst, der von Seven.One Audio vermarktet wird. Ein besonderes Feature: Der QR-Code auf der Pizza-Verpackung führt zu einer Landingpage, auf der exklusives Bonusmaterial von "Baywatch Berlin" als Audiogold in Form von Soundsnippets abgespielt werden kann.Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin Seven.One AdFactory und verantwortlich für Seven.One Licensing: "Die 'Baywatch Berlin'-Pizza ist ein perfektes Beispiel dafür, welche Möglichkeiten wir Künstler:innen, Creators und anderen Partner:innen in unserem Haus bieten, um ihre Marke gewinnbringend auszubauen: Gestartet mit der exklusiven Vermarkung durch Seven.One Audio können wir dank unserer langjährigen Expertise bei der Entwicklung und dem Vertrieb von Konsumgütern um Marken und Künstler nun 'Baywatch Berlin' zum Eintritt in die Lebensmittelbranche verhelfen - und damit einen der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands als Pizza im Tiefkühlregal glänzen lassen."Konstantin Seidenstücker, Geschäftsführer von Studio Bummens und verantwortlicher Producer von "Baywatch Berlin": "Wir freuen uns, die Partnerschaft mit Klaas, Thomas, Jakob und Seven.One auf einer ganz neuen Ebene zu erweitern und zu zeigen, wie kreativ die Entwicklung von Podcastmarken vonstattengehen kann. Selbstverständlich sind wir auch mächtig stolz auf die ganz logische Entwicklung vom Laberpodcast zur Tiefkühlpizza.""Uns ist es wichtig, gerade die junge Generation mit authentischen Produkten abzuholen - und dies mit kreativer Kommunikation zu begleiten", so Rolf Lange, Leiter Unternehmenskommunikation der EDEKA-Zentrale."Baywatch Berlin"Der Kult-Podcast "Baywatch Berlin" mit Entertainer Klaas Heufer-Umlauf, dem TV-Producer Jakob Lundt und Creative Producer Thomas Schmitt zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Podcasts. In dem von Studio Bummens produzierten Audio-Reihe trifft Klaas immer freitags auf seine beiden Kollegen Jakob und Thomas aka Schmitti. Gemeinsam sprechen sie über alle Themen, die sie beschäftigen und reden sich erfreuliche, aber auch belastende Dinge von der Seele. Klar ist: Niemand hat darauf gewartet. Niemand wird davon gerettet. Aber es geht einfach gut ins Ohr.Seven.One Entertainment GroupDie Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Als einer der deutschlandweit führenden, plattformunabhängigen Entertainment-Anbieter vereint das Unternehmen mit Sitz in München-Unterföhring starke Sendermarken wie ProSieben und SAT.1, alle Entertainment-Plattformen der Gruppe, zu denen auch Joyn und Zappn gehören, sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Als agile Medien-Company hat die Group die Bedürfnisse ihrer Zuschauer:innen, User:innen und Kund:innen immer im Blick und entwickelt sich ständig weiter. Der Fokus auf lokale, relevante und Live-Inhalte sowie der Ausbau des eigenen Produktionsgeschäfts sichert der Seven.One Entertainment Group unverwechselbare Inhalte für den deutschsprachigen Raum. Die eigenen Senderbrands bieten reichweitenstarke Content-Marken, über die ganz Deutschland spricht. Die hauseigene Seven.One Media ist einer der führenden Media-Vermarkter im deutschsprachigen Raum und gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich. Außerdem bündelt die Seven.One Entertainment Group alle Geschäftsfelder jenseits des Kerngeschäfts TV und Streaming in der Unit Business und Innovation -- vom boomenden Audio-Markt über hochwertige Live-Events bis zu Digital-Entertainment- und Influencer-Business für die jungen Zielgruppen.