FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GRAPHISOFT PARK SE EO -02 GUV HU0000083696
AB/FROM ONWARDS 15.02.2023 09:58 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GRAPHISOFT PARK SE EO -02 GUV HU0000083696
AB/FROM ONWARDS 15.02.2023 09:58 CET