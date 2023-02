Schlangenbad (ots) -Wer Urlaub und musikalisches Hobby miteinander kombinieren möchte, dem ist ein Blick in das umfangreiche Reiseangebot von Musica Viva Musikferien zu empfehlen. Der Spezialveranstalter aus dem hessischen Schlangenbad kann in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Rund 170 Kurse stehen 2023 auf dem Programm - in 20 Locations in Deutschland, Österreich und Italien. Das stilistische Spektrum der angebotenen Ferien-Workshops reicht von Klassik bis Pop und Jazz, von Vokal- bis Instrumentalmusik.Musica Viva Musikferien ging im Jahr 1993 mit einem kleinen Programm an den Start - heute ist das Unternehmen Europas größter Anbieter von Musikferien für erwachsene Hobbymusiker. Das Dozententeam besteht aus über 70 professionellen Musikern aus den Bereichen Klassik bis Jazz und Pop. Die Workshops des Nischenanbieters wenden sich an Anfänger ebenso wie an fortgeschrittene Spieler. Unter Anleitung der Dozenten können sich Musikbegeisterte für die Dauer eines Wochenendes oder einer Woche ganz der Musik widmen und dabei Lernen und Entspannung miteinander verknüpfen. Auch der Austausch und das Fachsimpeln mit anderen Musikbegeisterten macht den Musikurlaub für die Teilnehmer zu einem besonderen Erlebnis.Vom Kammermusikkurs bis zum Bigband-Workshop, vom Stimmbildungskurs bis zum Lampenfieber-Coaching, vom Ukulelenkurs bis zur Orchesterwoche - Hobbymusiker finden bei Musica Viva eine bunte Palette von Musikferienkursen. Auch absolute Neueinsteiger können in Schnupperkursen ein Instrument - oder ihre Stimme - ganz neu für sich entdecken. Das gemeinsame Musizieren in der Gruppe ist für die Kunden von Musica Viva ein ganz wichtiges Element des Angebotes.Großen Wert legt Musica Viva auf die Auswahl seiner Locations. Der Veranstalter ist überzeugt, dass kreative Prozesse einen inspirierenden Rahmen benötigen: idyllisch gelegene Landhäuser in der Toskana, abgeschiedene historische Seminarhäuser in Deutschland, ein Renaissance-Schloss in Südtirol, eine Jugendstilvilla und ein ehemaliges Kloster in Österreich.Pressekontakt:Musica Viva MusikferienKirchenpfad 665388 SchlangenbadFon: +49-(0)6129-502560Fax: +49-(0)6129-502561Web: www.musica-viva.deMail: info@musica-viva.deOriginal-Content von: musica viva Musikferien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56564/5441653