Die britische Großbank Barclays plc (ISIN: GB0031348658) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von insgesamt 7,25 Pence ausschütten, nachdem im letzten Jahr eine Dividende in Höhe von 6 Pence ausgeschüttet wurde. Eine Zwischendividende von 2,25 Pence hatte Barclays bereits am 16. September 2022 ausgeschüttet. Die Schlussdividende in Höhe von 5 Pence (ca. 5,7 Eurocent) wird ...

