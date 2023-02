Köln/Künzelsau (ots) -Die Berner Group unterstreicht einmal mehr ihre Vorreiterrolle als innovativer Treiber der digitalen Transformation. Mit dem Go-Live des SAP S/4HANA-Systems hat der B2B-Großhändler jetzt eines der umfangreichsten und wichtigsten Softwareprojekte seiner Unternehmensgeschichte realisiert. Bei der Anwendung handelt es sich um eine sogenannte Enterprise Ressource Planning (ERP) Lösung, die der Verwaltung zentraler Geschäftsaktivitäten dient. Der Rollout erfolgte schrittweise während des laufenden Betriebs. Das Investitionsvolumen liegt im hohen siebenstelligen Bereich."SAP S/4HANA bedeutet für die Berner Group den Beginn eines neuen ERP-Zeitalters", sagt CFO Christian Dahmen. "Es macht mich extrem stolz, dass wir als eines der ersten Unternehmen der Branche von den Vorteilen der modernsten Datenbank-Technologie profitieren können. Das gesamte Team hat Unglaubliches geleistet, um den Systemwechsel zu ermöglichen, und zeitgleich das operative Tagesgeschäft am Laufen zu halten. Mein großer Dank gilt allen Beteiligten aus unseren nationalen und internationalen Tochtergesellschaften und der Holding."Inzwischen arbeiten europaweit bereits mehr als 1.400 Nutzer auf der neuen Daten- und Prozessplattform, die bei BERNER in den Bereichen Finanzen, Controlling wie auch in der Stammdatenverwaltung zum Einsatz kommt."Von der Stammdatenverwaltung über die Auftragsbearbeitung bis hin zu ein- und ausgehenden Rechnungen oder den gesamten Abschlussarbeiten im Finanzbereich wickeln wir sämtliche Prozesse über das System ab", berichtet Matthias Rathgeb, der als Projektleiter den gruppenweiten Go-Live gemanagt hat. "SAP S/4HANA versetzt uns in die Lage, selbst größte Datenmengen nahezu in Echtzeit konsolidiert abzufragen, statt sie wie früher umständlich aus mehreren Tabellen zu extrahieren und zusammenzuführen. Das beschleunigt die Bearbeitung um ein Vielfaches. Außerdem sind wir künftig bei Datenbankabfragen deutlich flexibler."Dem jetzt erfolgreich umgesetzten Softwareprojekt sollen schon bald weitere Digitalisierungsmaßnahmen folgen. So plant die Berner Group, perspektivisch auch ihre E-Service-Plattform und Kernfunktionen aus anderen zentralen Unternehmensbereichen (z.B. Vertrieb, Supply Chain, Logistik) ebenfalls sukzessive in die neue SAP-Systemlandschaft zu integrieren.Pressekontakt:Stefan SuskaPressesprecherstefan.suska@berner-group.comOriginal-Content von: Berner Omnichannel Trading Holding SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122571/5441699