FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Kaufempfehlung von Hauch & Aufhäuser sind die Papiere von Norma am Mittwoch an das Vortageshoch zurückgekehrt. Mit 24,28 Euro erreichten sie bei gut 7 Prozent Kursplus sogar knapp einen weiteren Höchststand seit Juni 2022. Analyst Christian Glowa hält beim Verbindungstechnik-Spezialisten den Boden für erreicht. Die Aussichten besserten sich, so der Experte. Er traut den Aktien mit seinem fast verdoppelten Kursziel von 40 Euro einiges zu.

Tags zuvor hatten Übernahmespekulationen die Papiere am Tag der Bilanzvorlage bereits auf das nun wieder erreichte Achtmonatshoch getrieben, bevor sie letztlich an Schwung verloren hatten./ag/mis

DE000A1H8BV3