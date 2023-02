Johanna Kyrklund (Schroders): Stehen rosigere Zeiten bevor?

31.01.2023 -

Wir befinden uns im Moment in einer düsteren (Jahres)zeit. Selbst die Aufregung meines kürzlichen Umzugs in ein neues Haus kann mich von der buchstäblichen und metaphorischen Dunkelheit des Januars 2023 nicht ablenken. Der Krieg in der Ukraine nimmt kein Ende und es droht eine Rezession - um nur zwei dunkle Wolken zu nennen.

So wie ein neues Haus einen Neuanfang bedeutet, ist ein neues Kalenderjahr eine Gelegenheit für aktive Anleger, in die Zukunft zu blicken. Und wenn wir über die dunklen Wolken hinwegsehen, finden wir durchaus Gründe für Optimismus. Nach der schlechten Wertentwicklung und den deutlichen Rückgängen an den Aktien- und Anleihemärkten im Jahr 2023 gibt es inzwischen einige attraktive Bewertungen. Und ich weiß, dass wir, egal was bevorsteht, die Prozesse und Teams haben, um damit umgehen zu können.

Rezessionen sind für alle hart, aber aus Anlagesicht können sie auch neue Chancen erschließen. Wie ich in meinem Ausblick für 2023 erwähnt habe, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass sich historisch gesehen einige der besten Gelegenheiten für Aktien - zum Beispiel - während einer Rezession bieten. Die Märkte sind den Wirtschaftsmeldungen stets voraus.

In eine neue Ära investieren

In den letzten Jahren haben wir regelmäßig über Disruption und Regimewechsel gesprochen, während wir uns einer Ära annähern, in der sich sowohl die Inflation als auch die Zinssätze auf höheren Niveaus festsetzen. Vor diesem Hintergrund habe ich unsere strategische Sichtweise zuvor folgendermaßen zusammengefasst: "Überlegen Sie, was Sie in den letzten zehn Jahren getan haben, und tun Sie das Gegenteil." Das gilt immer noch. Was bedeutet das also für die Märkte im Jahr 2023?

Beginnen wir mit dem Epizentrum der Schwäche im Jahr 2022 - festverzinsliche Wertpapiere. Wie ich bereits erwähnt habe, glauben wir, dass die Inflation in den nächsten Jahren aufgrund von Deglobalisierung und Dekarbonisierung strukturell höher sein wird. Natürlich wird es weiterhin Inflationszyklen geben. Wir gehen aber davon aus, dass die Zentralbanken nicht zur Nullzinspolitik der 2010er-Jahre zurückkehren werden. Wir können also nicht damit rechnen, dass festverzinsliche Wertpapiere mittelfristig negativ mit Aktien korrelieren. Angesichts der Neubewertung der Renditen im Jahr 2022 und des Rezessionsrisikos im Jahr 2023 glauben wir jedoch, dass festverzinsliche Wertpapiere eine attraktive Rendite- und Diversifikationsquelle bieten.

Wir gehen davon aus, dass die geopolitischen Spannungen weiterhin hoch bleiben werden. Aber als Anleger sind diese Risiken aufgrund ihrer binären Natur unmöglich zeitlich abzupassen oder vorherzusagen. Unsere Hauptverteidigung besteht in der Diversifizierung und Identifizierung von Engagements, die uns vor geopolitischen Entwicklungen schützen könnten, die uns aber auch aus anderen Gründen gefallen. In dieser Hinsicht glauben wir weiterhin, dass strategische Allokationen in Rohstoffe und rohstoffbezogene Anlagen einen gewissen Schutz vor geopolitischen und Inflationsrisiken bieten.

Über den Tellerrand der USA hinaussehen

Das letzte Jahrzehnt war geprägt von der Outperformance von US-Anlagen - sowohl Aktien als auch Anleihen. Wir sehen jetzt Vorteile in einer stärkeren regionalen Diversifizierung.

Im Anleihebereich sind einige Schwellenländer im Kampf gegen die Inflation weiter fortgeschritten und verfügen über einigermaßen solide makroökonomische Fundamentaldaten. Angesichts des hohen Renditeniveaus, insbesondere bei auf Lokalwährungen lautenden Anleihen, und der Unterinvestition in diese Anlageklasse aufgrund der Turbulenzen des vergangenen Jahrzehnts sehen wir Chancen für 2023. Unser Team für Schwellenländeranleihen hat Lokalwährungsanleihen in Mexiko, Brasilien, Indonesien, Südafrika und einer Reihe von Frontier-Märkten für Anleihen in US-Dollar wie Angola und der Elfenbeinküste als besonders attraktiv identifiziert.

Bei den Aktien beginnen wir jedoch, stärker zu differenzieren, da Regionen außerhalb der USA überzeugendere Bewertungen bieten. Wie Alex Tedder, Leiter Global Equities, betont, befinden sich die zugrunde liegenden US-Margen nach einer langen Phase starker Ausführung auf einem Rekordniveau. Wie wir im Technologiesektor gesehen haben, macht sich der Kostendruck in den USA jetzt bemerkbar, während sich das Umsatzwachstum deutlich verlangsamt. Negativer operativer Leverage - wo Fixkosten einen größeren Teil der Gesamtkostenstruktur eines Unternehmens ausmachen, während gleichzeitig der Umsatz sinkt - beginnt, sich bemerkbar zu machen. Dennoch erwartet die Wall Street für den S&P im Jahr 2023 immer noch ein Gewinnwachstum von 6 % bis 7 %, was optimistisch erscheint.

China wieder auf dem Vormarsch?

Der Rest der Welt sieht jedoch definitiv interessanter aus, insbesondere Asien. China wird sich nach seiner langen Phase strenger Covid-19-Lockdowns wahrscheinlich ziemlich stark entwickeln. Unser asiatisches Aktienteam geht davon aus, dass ab dem zweiten Quartal eine deutliche Erholung der Verbraucherausgaben einsetzen und die Binnengewinne in vielen Sektoren der chinesischen Wirtschaft stützen wird.

Abschließend noch ein Wort zum Gesamtrisikoniveau. Während die Zinserwartungen jetzt realistischer sind und wir von einer Stabilisierung der Zinsvolatilität ausgehen, rechnen wir damit, dass die Liquidität in den nächsten Monaten knapp bleiben wird. In Verbindung mit dem Rezessionsrisiko glauben wir, dass prozyklischere Positionen mit geringeren Allokationen in US-Aktien ausgeglichen werden müssen. Es ist ratsam, überschüssiges Kapital für die wahrscheinlich auftretenden Gelegenheiten aufzubewahren.

Hier in Großbritannien liegt die Wintersonnenwende hinter uns und die Tage werden langsam länger. Auch für Anleger stehen sicherlich rosigere Zeiten bevor.