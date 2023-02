Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): Zinshöhepunkt in Sicht

10.02.2023 - In einmütiger Gleichzeitigkeit haben die beiden großen Notenbanken, die EZB in Europa und die Fed in den USA, in der vergangenen Woche nicht nur ihre Leitzinsen heraufgesetzt, sondern auch den Weg für ihre weitere Geldpolitik vorgezeichnet. Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer Ratssitzung Anfang Februar ihre Leitzinsen um 50 Basispunkte (0,5 Prozentpunkte) weiter heraufgesetzt: Die Hauptrefinanzierungsfazilität wird nun mit 3,0 Prozent verzinst, die Spitzenrefinanzierungsfazilität mit 3,25 Prozent und die Einlagefazilität mit 2,5 Prozent. Diese Zinsschritte waren an den Märkten in dieser Höhe erwartet worden. Allerdings, und das ist etwas ungewöhnlicher, hat sich die EZB recht deutlich darauf festgelegt, dass auf der Ratssitzung am 16. März 2023 mit großer Wahrscheinlichkeit eine weitere Erhöhung in gleicher Höhe folgen wird. In der Pressemitteilung hatte die EZB zudem bekräftigt, dass sie an ihrem eingeschlagenen Kurs festhalte und die Zinsen "deutlich und in einem gleichmäßigen Tempo anhebt".

Weitere Zinserhöhungen sind angezeigt, da die Preissteigerung in der Eurozone - trotz des jüngsten Rückgangs der Inflation - weiterhin deutlich höher ist als das Inflationsziel der EZB in Höhe von 2 Prozent. Maßgeblich ist für die EZB der harmonisierte Verbraucherpreisindex HVPI. Dieser hatte im Oktober vergangenen Jahres mit einem Anstieg von 10,6 Prozent voraussichtlich seinen Höhepunkt in diesem Zyklus überschritten. Seitdem geht die Inflation im Euroraum Schritt um Schritt zurück. Bis zum Jahresende 2022 fiel sie auf 9,2 Prozent. Im Januar kletterten die Verbraucherpreise laut Eurostat im Jahresvergleich immer noch um 8,5 Prozent.

Die amerikanische Notenbank hatte Anfang Februar ihren Leitzins ebenfalls auf 4,50 bis 4,75 Prozent angehoben. Für die Federal Reserve war es die achte Zinserhöhung in Folge. Lagen die Anhebungen zwischenzeitlich noch bei 75 Basispunkten, betrug die Erhöhung im Dezember nur noch 50 Basispunkte. Anfang Februar hat die Fed die Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben. Die immer kleiner werdenden Zinsschritte deuten darauf hin, dass der Zinshöhepunkt in den USA in Sicht ist.

Im Vergleich der beiden großen Wirtschaftsräume haben die USA früher und entschlossener begonnen, ihre Geldpolitik der neuen geopolitischen Lage anzupassen. Die zuletzt sehr festen Arbeitsmarktdaten in den USA deuten darauf hin, dass die Zinsen in den USA in den nächsten beiden Sitzungen nochmals um jeweils 25 Basispunkte angehoben werden. Die Arbeitslosenquote liegt mit 3,4 Prozent nahe den historischen Tiefstständen. Aufgrund des festen Arbeitsmarktes müssen Arbeitgeber höhere Löhne zahlen. Dies beflügelt die Inflation in den USA. Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise in den USA im Jahresvergleich um 6,5 Prozent. Die Kerninflationsrate - die ohne den Anstieg der volatileren Preise für Lebensmittel und Energie berechnet wird - lag Ende des Jahres bei 5,7 Prozent. Wir erwarten derzeit, dass die Leitzinsen in den USA bis Mai 2023 weiter steigen werden. Anders als viele Marktteilnehmer gehen wir derzeit nicht davon aus, dass die Fed bereits im Sommer 2023 wieder beginnen wird, die Leitzinsen zu senken. Dafür ist der Arbeitsmarkt zu fest und die Kerninflation zu hoch.

Der Zinserhöhungszyklus in der Eurozone wird vermutlich länger als in den USA dauern, da die EZB erst im Juli 2022 - vier Monate später als die Fed - begonnen hat, die Zinsen zu erhöhen. Derzeit erwarten wir, dass die EZB die Zinsen am 16. März 2023 nochmals um 50 Basispunkte anheben wird und die weitere Entwicklung anschließend von der Datenlage abhängig machen wird. Wahrscheinlich erscheint uns derzeit, dass die Leitzinsen in der Eurozone bis Juli 2023 nochmals um insgesamt 100 Basispunkte steigen werden. Die Einlagefazilität würde dann mit 3,5 Prozent verzinst werden.

Das mögliche Ende des laufenden Zinserhöhungszyklus - zunächst in den USA und später in der Eurozone - wird voraussichtlich auch die Ausgangslage an den Rentenmärkten verändern. Die in Aussicht gestellten weiteren Erhöhungen der Leitzinsen im Euroraum dürften zu einem weiteren Anstieg der kurzfristigen Renditen führen. Durch die Heraufsetzung der Leitzinsen im Euroraum sind auch die Kapitalmarktrenditen im vergangenen Jahr über alle Laufzeiten hinweg gestiegen. Dies führte zu Kursverlusten bei Anleihen, besonders bei Papieren mit langen Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere bieten nach vielen Jahren im Negativzinsumfeld nun wieder positive Renditen, die eine Investition attraktiver machen. So ist die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf aktuell etwa 2,3 Prozent gestiegen, nachdem sie noch Anfang 2022 im leicht negativen Bereich gelegen hatte.

Mit dem nahenden Ende des Zinserhöhungszyklus ist es eine Überlegung wert, die durchschnittliche Restlaufzeit in einem Anleiheportfolio wieder schrittweise zu erhöhen und sich nun das höhere Zinsniveau für einen längeren Zeitraum zu sichern. Besonders attraktiv erscheinen uns derzeit Anlagen in Unternehmensanleihen, da nicht nur die Zinsen deutlich gestiegen sind, sondern Unternehmensanleihen renditehungrigen Anlegerinnen und Anlegern zudem wieder attraktive Risikoaufschläge über den risikolosen Zins hinaus bieten.