Quebec City (ots/PRNewswire) -Ende-zu-Ende Context-Topologie System von EXFO bietet MTN-Netzbetreibern zahlreiche Vorteile für ein automatisierte Netzwerkmanagement und die Verbesserung der Qualität ihrer BestandsdatenEXFO, der Test-, Überwachungs- und Analyse-Experte der Kommunikationsindustrie, hat heute bekanntgegeben, dass die MTN Group seine Topologie-Lösung Context erfolgreich in 14 afrikanischen Ländern implementiert hat. Die Bereitstellung erfolgte im Rahmen der von MTN ergriffenen Initiative zur digitalen Umstrukturierung, mit der das Unternehmen die Bestands-, Sicherheits- und Leistungsfunktionen seiner Netze verbessern möchte. MTN ist der größte Mobilfunknetzbetreiber Afrikas und bietet mehr als 270 Millionen Kunden auf 19 Märkten umfassende Sprach-, Fintech-, Digital-, Enterprise-, Wholesale- und API-Services an.Betreiber von MTN-Mobilfunknetzen in ganz Afrika, darunter die Early Adopter in Uganda und Südafrika, berichten, dass die Lösung von EXFO ihnen ein einfacheres Netzmanagement sowie eine bessere Sichtbarkeit ihrer Ressourcen für die Telekommunikation ermöglicht. Damit fällt es ihnen leichter, ihren Kunden die angeforderten Dienste in einer bestmöglichen Qualität zur Verfügung zu stellen. EXFO Context erlaubt MTN, sein Netzmanagement zu optimieren, so dass sich die Qualität der Bestandsdaten verbessert und robustere Planungs- und Assurance-Prozesse umsetzbar sind.MTN hat die digitale Umstrukturierung seiner Mobilfunknetze zu einem seiner Hauptziele erklärt. Vor diesem Hintergrund soll die Übernahme der Lösung von EXFO wichtige Innovationen beschleunigen und die Einführung neuer Technologien fördern. EXFO Context versetzt die MTN-Netzbetreiber in die Lage, über alle Anbieter- und Technologie-Ebenen hinweg lückenlose Einblicke in ihre Ende-zu-Ende-Netze zu gewinnen und einen aussagekräftigen und aktuellen Überblick über ihre gesamte Infrastruktur zu erhalten.Das ist insbesondere in einer Zeit notwendig, in der es aufgrund der steigenden Komplexität der Netze und der dafür benötigten Service-Assurance-Prozesse immer schwieriger wird, die angebotenen Dienste zuverlässig und mit der versprochenen Leistung bereitzustellen. Die Einführung neuer Technologien, wie 5G, Netzwerk-Virtualisierung und Programmierbare Netzwerke, erhöht die Anforderungen und damit auch die Notwendigkeit einer besseren Ende-zu-Ende-Sichtbarkeit.Jetzt profitieren die MTN-Netzbetreiber von den Leistungsvorteilen der Context Lösung von EXFO, zu denen automatische Updates, die Protokollierung von Änderungen und die Analyse der Auswirkungen auf die bereitgestellten Dienste gehören. Durch diese bewährten Funktionen sind sie stets über den aktuellen Status ihres Netzwerks informiert, können die Auswirkungen von Störungen sowie von planmäßigen Wartungsmaßnahmen einschätzen und wissen, ob erkannte Änderungen vom jeweiligen Managementprozess autorisiert wurden.EXFO Context nutzt eine native grafische Datenbank sowie die semantische Modellierung, um eine dynamische Ende-zu-Ende-Ansicht des Netzwerks, der Dienste und der Kundenabhängigkeiten anzuzeigen, auf deren Grundlage wichtige Automatisierungsanwendungen aktiviert werden können. Diese Automatisierung verringert die Belastung der Netzmanager und stellt ihnen zur richtigen Zeit die richtigen Informationen zur Verfügung, um fundierte Entscheidung treffen zu können.Zitate:"Da die an die Netzwerkinfrastruktur gestellten Anforderungen weiter steigen, spielt die Service-Assurance eine immer wichtigere Rolle, um die das Netzwerk unterstützenden Prozesse zu rationalisieren und zu automatisieren. Hier spielt die grafische Darstellung der Netztopologie in Verbindung mit einer umfassenden Sichtbarkeit aller enthaltenen Elemente sowie einer gesicherten Datenintegrität eine entscheidende Rolle, um die weitere digitale Umstrukturierung zu gewährleisten. EXFO freut sich, dass seine Context Lösung diesen Anforderungen der 14 MTN-Netzbetreiber, einschließlich der Early Adopter in Uganda und Südafrika, in vollem Umfang gerecht wird. Wir blicken mit Spannung in die Zukunft, wenn weitere Netzbetreiber der MTN Group mit Hilfe unserer Service-Assurance-Lösung noch mehr automatisierte Betriebsabläufe einführen", sagt Wim te Niet, Vice President EMEA, EXFO."Die MTN Group hat sich der digitalen Umstrukturierung verschrieben, um die Flexibilität und Vielfalt der Dienste, die wir unseren Kunden mit größtmöglicher Effizienz zur Verfügung stellen, zu verbessern. Dafür ist es jedoch erforderlich, dass wir unsere Netzwerke und Teams mit den bestmöglichen Lösungen ausstatten. EXFO Context hat sich als leistungsstarkes Produkt bewährt, das uns erlaubt, das Management unserer Mobilfunknetze zu verbessern, indem wir unsere aktiven Ressourcen überwachen und sicherstellen, dass die definierten Prozesse des Änderungsmanagements auch eingehalten werden", sagt Amith Maharaj, CTO der MTN Group."Die mit der Einführung der Plattform EXFO Context auf unseren Märkten verbundene Umstrukturierung war eine gewaltige und zugleich faszinierende Herausforderung. Ich bin mit dem, was EXFO und MTN gemeinsam als Partner erreicht haben, sehr zufrieden. Jetzt können wir die Komplexität der Mobilfunknetze bewältigen und profitieren zudem von einem zentralen Ende-zu-Ende-Überblick über die Infrastruktur, der unsere Betriebsabläufe deutlich verbessert hat", sagt Lloyd Mphahlele, MTN Group GM, Transport and OSS Tools."Bei MTN Uganda arbeitet ein größerer Teil unserer Planungs- und Betriebsteams bereits mit der EXFO Plattform, so dass sie in der Lage sind, den Status der Netzelemente rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche zu prüfen. Dieser Leistungsvorteil geht weit über die Ebene der Netzwerk-Administratoren hinaus, denn er stellt unseren Finanz- und Beschaffungsteams, die sich bei ihren Budgetentscheidungen auf die Netzwerkdaten verlassen müssen, eine zusätzliche Transparenz zur Verfügung. Wenn eine Ressource im Netzwerk ausfällt, entfernt oder bearbeitet wird, sind wir innerhalb weniger Minuten über diese Veränderung informiert. Das ist eine wichtige Voraussetzung zur Gewährleistung einer besseren Sichtbarkeit und Leistung im Netzwerk, um unbefugte Eingriffe, die sich auf unseren Umsatz oder das Unternehmen auswirken könnten, zuverlässig zu erkennen", sagt Ali Monzer, CTIO, MTN Uganda.Weitergehende Informationen zu EXFO Context erhalten Sie hier.Treffen Sie die Experten von EXFO vom 27. Februar bis 2. März auf dem Mobile World Congress 2023 in Barcelona, Spanien.Über EXFOEXFO entwickelt intelligente Test-, Überwachungs- und Analyse-Lösungen für die weltweite Kommunikationsindustrie. Wir sind die vertrauenswürdigen Berater der Betreiber von Fest- und Mobilfunknetzen und von Hyperscale-Rechenzentren sowie von führenden Anbietern im Produktions-, Entwicklungs- und Forschungssektor. Sie verlassen sich auf uns, um eine überragende Sichtbarkeit und aussagekräftige Einblicke in die Leistung ihrer Netzwerke, die Zuverlässigkeit ihrer Dienste und die Erlebnisqualität ihrer Kunden zu gewährleisten. 