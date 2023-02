München/Los Angeles/New York (ots) -- Nach dem sensationellen Erfolg von EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE ist dies die zweite Zusammenarbeit der beiden führenden Independent StudiosLEONINE Studios hat sich alle Auswertungsrechte an Ari Asters neuem Spielfilm BEAU IS AFRAID für Deutschland und Österreich gesichert. Auf den Arthouse-Hit EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE, der für 11 Oscars® nominiert ist und bisher mehr als 250.000 Kinozuschauer*innen in Deutschland und Österreich begeisterte, folgt mit BEAU IS AFRAID die zweite Zusammenarbeitzwischen den beiden führenden Independent Studios LEONINE und A24.BEAU IS AFRAID startet in den USA am 21. April 2023. Am 11. Mai 2023 wird der mit Spannung erwartete dritte A24-Spielfilm von Ari Aster ("Hereditary - Das Vermächtnis", "Midsommar") im Verleih von LEONINE Studios in die deutschen und österreichischen Kinos kommen.Die Hauptrolle spielt Oscar®-Gewinner Joaquin Phoenix ("Joker"). Weitere Rollen übernehmen Nathan Lane ("The Producers"), Amy Ryan ("Central Intelligence"), Stephen McKinley Henderson ("Causeway"), Hayley Squires ("Die Schlange von Essex"), Denis Ménochet ("Peter von Kant"), Kylie Rogers ("Yellowstone"), Parker Posey ("Tales of the Walking Dead") und Pattie LuPone ("American Horror Story").Ein paranoider Mann begibt sich in diesem kühnen und genial irren neuen Film von Autor/Regisseur Ari Aster auf eine epische Odyssee, um zu seiner Mutter zurückzukehren. BEAU IS AFRAID ist eine Produktion von A24, Ari Aster und Lars Knudsen von Square Peg, Len Blavatnik und Danny Cohen von Access Entertainment und Elisa Alvares und Timo Argillander von IPR.VC.Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist das führende unabhängige Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Wir arbeiten mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schaffen Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren. Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. Wir produzieren Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction.Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken gebrueder beetz Filmproduktion | hyperbole | i&u TV | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film. LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media Kanäle. Wir haben eine marktführende Lizenzbibliothek, die Programme aller Formate und Genres umfasst.LEONINE Studios ist unabhängig und bietet allen Akteuren der Medienbranche ein Premium Content Angebot.Über A24A24 ist das globale Unterhaltungsunternehmen, das hinter der mit dem Emmy ausgezeichneten Serie EUPHORIA mit Zendaya in der Hauptrolle, der mit dem Golden Globe prämierten Serie RAMY und preisgekrönten Filmen wie MINARI - WO WIR WURZELN SCHLAGEN, MOONLIGHT, LADY BIRD, MIDSOMMAR, AMY, DER SCHWARZE DIAMANT und EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE steht. Zu den kommenden Fernsehprojekten gehören THE SYMPATHIZER von Park Chan-wook mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle und BEEF mit dem für den Academy Award® nominierten Steven Yeun und Ali Wong. Zu den kommenden Filmen zählen Ari Asters BEAU IS AFRAID mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, Celine Songs Regiedebüt PAST LIVES und UNDERRATED mit Stephen Curry.Pressekontakt:Henriette GutmannHead of Corporate Communication & Sales Marketing, LEONINE StudiosTel. +49 (0)89 999 513 - 0Email: communication@leoninestudios.comAlina HülskenManager Public Relations, LEONINE StudiosTel. +49 (0)89 999 513 - 0Email: communication@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5441769