Nemetschek gab vorläufige Zahlen bekannt, die besser als erwartet ausfielen, aber der Prognose des Unternehmens entsprechen. Der Konzern setzte sein langfristiges Wachstum bei Umsatz und Ertrag fort und wodurch Nemetscheks Investment Case bestätigt wird. Die Umsatzerlöse stiegen um fast 18% im Jahresvergleich, während das EBITDA leicht unterproportional um 16% auf EUR 257 Mio. anstieg, was wahrscheinlich auf das derzeitige inflationäre Umfeld zurückzuführen ist. Während die Bauindustrie im Jahr 2022 eine schwierige Zeit erlebte, profitiert das Unternehmen weiterhin von dem geringen Digitalisierungsgrad in dieser Branche. Die vor Jahren eingeleitete Internationalisierungs- und Diversifizierungsstrategie zahlt sich nun aus, und die Nachfrage nach 3D-Animationen im Medienbereich trägt ebenfalls zur Widerstandsfähigkeit des Geschäfts bei. Das vollständige Zahlenwerk wird am 23. März veröffentlicht. Ein wichtiger Faktor wird eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 23 sein. Nach der jüngsten Kursentwicklung stuft AlsterResearch die Aktie von KAUFEN auf HALTEN zurück, das Kursziel bleibt unverändert bei EUR 56,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Nemetschek%20SE





