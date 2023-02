Sweep for Supply Chain hilft Unternehmen und ihren Lieferanten, die Lieferkettendaten zu beherrschen, um ihre Reduktionsziele zu erreichen und ihre Abläufe zukunftssicher zu gestalten

Sweep, die Plattform für das Management und die Reduzierung von Kohlenstoff, hat Sweep for Supply Chain auf den Markt gebracht, eine Lösung, die mithilfe der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Lieferanten dazu beiträgt, einen Gesamtüberblick über indirekte Emissionen (Scope 3) zu erhalten und Risiken und Chancen in der Lieferkette zu antizipieren.

Laut einem Bericht des Weltwirtschaftsforums macht der weltweite Fußabdruck eines Unternehmens mehr als zwei Drittel seiner Lieferkette aus. Da dies eine große Anzahl von Lieferanten einschließt, wird die Verfolgung und Reduzierung von Emissionen erschwert. Sweep for Supply Chain begegnet dieser Herausforderung mit der Ermöglichung einer kollaborativen Herangehensweise für die Erfassung von Kohlenstoffdaten und Klimamaßnahmen.

Beschaffungs- und Nachhaltigkeitsteams können nun mit ihren Lieferanten direkt in Kontakt treten und individuelle und gemeinsame Emissionen in Echtzeit und über jeden beliebigen Zeitraum erfassen, berechnen und überwachen. Ausgehend davon können sie Emissionskonzentrationen identifizieren und umsetzbare Reduzierungsmöglichkeiten gemeinsam erarbeiten.

Durch den Zugang zu einem umfassenden Überblick über die Emissionen in ihrer Lieferkette können Unternehmen überdies koordinierte Maßnahmen ergreifen, um ihre Verpflichtungen mit Blick auf Kohlenstoffemissionen zu erfüllen, den Fortschritt in Bezug auf die Ziele zu verfolgen und Strategien zur Optimierung und Senkung von Kosten zu entwickeln.

Rachel Delacour, Mitbegründerin und CEO: "Es ist für Unternehmen unerlässlich, die Emissionen in der Lieferkette umfassend zu verstehen. Mit Blick auf den Umgang der Unternehmen mit der Instabilität der weltweiten Lieferkette und den Erwartungen der Verbraucher an nachhaltige Produkte können Lieferkettendaten ihnen helfen, fundierte Klima- und Unternehmensentscheidungen zu treffen und letztlich die Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens zu sichern."

Unternehmen wie Qima und Prose nutzen Sweep, um das Emissionsdatenmanagement zu straffen und den Fokus auf die Koordination von Klimaschutzmaßnahmen mit ihren Teams und Partnern zu setzen.

Anouschka Jansen, Director Sustainability Solutions bei Qima: "Wir müssen die Herausforderungen im Zusammenhang mit Emissionen in der Lieferkette entmystifizieren. Das beginnt damit, dass man Teams und Lieferanten praktische Ressourcen und benutzerfreundliche Tools wie Sweep an die Hand gibt. Als ich mit der Untersuchung des CO2-Fußabdrucks von QIMA begann, half das Mapping-Tool ‚Tree' von Sweep dabei, unsere weltweiten Emissionen klar nachzuvollziehen, zu strukturieren und vollständig zu überblicken. Dies ist ein wichtiger Schritt, um fehlende Daten und unsere wichtigsten Emissionsquellen zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen."

Angesichts der geopolitischen, wirtschaftlichen und klimatischen Ereignisse, die die weltweiten Lieferketten kontinuierlich unterbrechen, wird die Zusammenarbeit im Bereich der Kohlenstoffdaten zu einer Notwendigkeit für die Unternehmen; dabei ist Sweep for Supply Chain ein strategischer Partner mit Blick auf die Klima- und Finanz-Performance.

Über Sweep

Sweep unterstützt Unternehmen dabei, ihren CO2-Ausstoß nachzuverfolgen und Maßnahmen zu dessen Reduzierung zu ergreifen, um sie zukunftssicher zu machen.

Dank der datengesteuerten Plattform können Sie den CO2-Fußabdruck auf einfache Weise verstehen, managen und senken. Leistungsstarke Funktionen für die Zusammenarbeit und ein anwenderorientiertes Design versetzen Ihre Mitarbeitenden und Ihre gesamte Wertschöpfungskette in die Lage, ein umweltfreundlicheres Unternehmen aufzubauen. Die Plattform verfügt außerdem über einen integrierten Marktplatz, der es Ihnen ermöglicht, weltweit an spannenden Projekten zur Reduzierung und Beseitigung von CO2-Emissionen teilzuhaben. Da alle Ihre Daten zentral gespeichert sind, bieten die Analysen detaillierte Einblicke in die von Ihnen erzielte Fortschritte sowie automatische Berichte für Ihre Stakeholder.

Sweep hat die Zertifizierung als B Corp und ist Mitglied der Carbon Pricing Leadership Coalition der Weltbank und der International Emissions Trading Association (IETA). Bekommen Sie Ihre finanzierten Emissionen in den Griff, gehen Sie zu sweep.net

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230214005807/de/

Contacts:

Medien:

Frankreich Emilie Villemin: evillemin@apcoworldwide.com

VK/Europa Nesta Smith: nsmith@apcoworldwide.com

USA Cecile Bussy: cbussy@sweep.net