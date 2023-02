Berlin (ots) -Bis zum 15. März können sich Studierende kindheitspädagogischer Fächer, die sich für optimale Bildungschancen für alle Kinder von klein auf einsetzen und künftig Verantwortung in einem Handlungsfeld der frühen Bildung übernehmen wollen, für das Stipendium NicK - Nachwuchsinitiative chancengerechte Kitas bewerben. Lehramtsstudierende, die die Schule von morgen aktiv gestalten wollen, können sich gleichermaßen für die Förderung im Studienkolleg bewerben.Beide Stipendienangebote sind Teil des Studienförderwerks Klaus Murmann der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Neben einer monatlichen finanziellen Unterstützung und möglichen Zusatzleistungen zum Beispiel für Auslandsaufenthalte, beinhalten sie vielfältige Seminare und Workshops zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung, den Austausch mit Expertinnen und Experten sowie ein weitreichendes Netzwerk. Grundlegende Auswahlkriterien sind gesellschaftliches Engagement, gute Noten und soziale Kompetenzen.Am 23. Februar, von 19:00 bis 21:30 Uhr, findet eine Online-Informationsveranstaltung statt. Weitere Informationen dazu und zur Bewerbung stehen unter http://www.sdw.org/studienfoerderwerk-klaus-murmann/bewerbung.NicK - Nachwuchsinitiative chancengerechte Kitas wird getragen von der Förderstiftung Hannelore Murmann in der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Weiterer Förderer ist die aim - Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken. Mehr unter www.sdw.org/nick.Das Studienkolleg wurde 2007 gemeinsam mit der Robert Bosch Stiftung ins Leben gerufen. Aktuell wird das Programm in Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung und der Dieter Schwarz Stiftung durchgeführt. Mehr unter www.sdw.org/studienkolleg.Bildmaterial für die Berichterstattung steht zum Download bereit unter https://tinyurl.com/448sdkfs.Pressekontakt:Elke Mülder-Woithe, Referentin Kommunikation und Partnerschaften, Stiftung der DeutschenWirtschaft gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin Tel.: 030 278906-78, E-Mail: e.muelder-woithe@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67067/5441817