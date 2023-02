Müssen Gewinne aus Kyptowährungen versteuert werden? Erstmals hat sich der Bundesfinanzhof (BFH) als oberstes deutsche Finanzgericht mit Kryptowährungen beschäftigt - und muss gleich einige komplizierte Fragen klären. Am Dienstag hat sich der Bundesfinanzhof (BFH) erstmals mit der Besteuerung von Kryptowährungen befasst. In dem konkreten Fall aus dem Jahr 2017 klagt ein Bitcoin-Investor, der zuerst 20.000 Euro in die Digitalwährung gesteckt hatte, diese aber später in andere Coins wie Ethereum und Monero umgetauscht und dann wieder in Bitcoin und schließlich in Euro eingelöst hatte. Die einzelnen Transaktionen wickelte er mit wenigen Monaten Abstand innerhalb eines Jahres ab und verdiente damit rund 3,4 Millionen Euro, die er in seiner Einkommensteuererklärung ...

