ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Software AG von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 37,00 auf 22,20 Euro gesenkt. Investitionen dürften den Softwarehersteller 2023 belasten, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es drohe ein weiteres Jahr mit einem marginalen Barmittelfluss, sodass selbst bei der Software AG die Dividende nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden könne. Die Transformation in Richtung Cloud habe gerade erst begonnen, und der Gegenwind für das Wachstum und die Margen könnte über 2023 hinaus anhalten. Briest vermisst daher ungeachtet einer niedrigen Bewertung Kurstreiber für die Aktie und senkte seine Ergebnisschätzungen (EPS)./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2023 / 18:28 / GMT

DE000A2GS401