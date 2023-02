Berlin (ots) -Ulrich Schneider wird zum Februar 2023 die Geschäftsführung von uni-assist e.V. übernehmen.Prof. Dr. Jens Strackeljan, Vorstandsvorsitzender von uni-assist, begrüßt die Besetzung: "Wir haben mit Ulrich Schneider einen Experten moderner Interessenvertretung gewinnen können, der für Mitgliederorientierung und wirksame Verzahnung von Partikularinteressen steht. Seine branchenübergreifende Vernetzung und seine Erfahrungen als Geschäftsführer, gerade auch in Stiftungen, Vereine und Verbänden, verbinden sich als Klammer um das Arbeitsfeld von uni-assist. Dieses zeichnet sich durch langjährige Erfahrung, höchste Expertise und Qualität in der Begutachtung internationaler Zeugnisse, die die Zulassungsvorbereitung im Verein garantieren, aus.""Das Prüfverfahren von uni-assist legt das Fundament für die Studiermöglichkeit internationaler Studienbewerber*innen in Deutschland - und liegt so im gesamt-gesellschaftlichen Fokus. In den Dienst dieser Aufgabe, gemeinsam mit den Mitgliedshochschulen die Flexibilität und Qualität der Zulassungsvorbereitung weiter zu stärken, digitale Möglichkeiten für die Zusammenarbeit nutzbar zu machen - die Produktivität und Verlässlichkeit der Zulassungsvorbereitung zu erhöhen, stelle ich mich ausgesprochen gerne. So trete ich das verantwortungsvolle Amt des Geschäftsführers von uni-assist e.V. mit großer Motivation und Freude an", so Ulrich Schneider.Schneider wurde in Sinsheim geboren. Nach Abitur und Zivildienst studierte er an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Volkswirtschaftslehre. Als Geschäftsführer war er ab 2007 bei den Evangelischen- sowie Ökumenischen Kirchentagen. 2011 zog er für Bündnis 90 / Die Grünen als Nachrücker in den Deutschen Bundestag ein. Von Dezember 2011 bis zum Ende der 17. Wahlperiode, im Oktober 2013 war Ulrich Schneider Sprecher für Jugendpolitik und bürgerschaftliches Engagement der Bundestagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen. Er war unteranderem stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung. Von 2013 bis 2019 verantwortete Ulrich Schneider als Geschäftsführer die Organisation des Lutherjubiläum für die Evangelischen Kirchen in Deutschland beim Verein Reformationsjubiläum 2017 e.V.. Von 2018 bis September 2022 hatte er die Geschäftsführer der Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen und Zivilgesellschaft inne.Pressekontakt:uni-assist e.V.Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen uni-assist e.V.Pressestellepressestelle@uni-assist.deT: +49 (0)30 2016 46 041F: +49 (0)30 2016 46-005Original-Content von: uni-assist e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168532/5441905