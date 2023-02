Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen wird weitgehend eingestellt & aktuelle Chartanalyse zum Silberpreis

Werbung







Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) plant am Freitag mehrere Flughäfen zu bestreiken.



Die Gewerkschaft "ver.di" plant am kommenden Freitag die Flughäfen in Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart ganztägig zu bestreiken. Die Betreibergesellschaft "Fraport" teilte mit, dass es in Frankfurt nicht möglich sein werde, ein Flugzeug zu erreichen. Für den kommenden Freitag wurden in Frankfurt eigentlich 137 Tsd. Passagiere erwartet. Ausgeschlossen vom Streik sind Hilfslieferungen zu den Erbebenopfer in die Türkei und nach Syrien, sowie notwendige Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Sicherung technischer Anlagen.









