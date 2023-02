DJ Glencore schüttet nach Rekordgewinn 7,1 Milliarden Dollar aus

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--Glencore will nach einem Rekordgewinn 2022 insgesamt 7,1 Milliarden Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Neben einer Basisdividende von 5,1 Milliarden Dollar oder 40 US-Cent je Aktie sollen die Anleger 500 Millionen Dollar oder 4 Cent Sonderdividende bekommen, teilte der britisch-schweizerische Rohstoffhandels- und Bergbaukonzern in Basel mit. Überdies sollen für 1,5 Milliarden Dollar Aktien zurückgekauft werden.

Glencore meldete für 2022 ein operatives Rekordergebnis (bereinigtes EBITDA) von 34,06 Milliarden Dollar, gegenüber 21,32 Milliarden im Jahr 2021 und leicht über dem von Factset ermittelten Marktkonsens von 33,94 Milliarden Dollar. Netto verdiente Glencore 17,32 (Vorjahr: 4,97) Milliarden Dollar. Wesentlicher Treiber seien "die beispiellosen Entwicklungen auf den globalen Energiemärkten" gewesen, erklärte Glencore.

Im Geschäft mit Kohle und Öl schoss das bereinigte EBIT um 273 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar in die Höhe, während der Gewinn aus dem Rohstoffhandel um 73 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar sprang.

Für 2023 stellen Inflation und Zinspolitik nach Einschätzung von Glencore-CEO Gary Nagle "ein gewisses Risiko" dar. Nach dem Ende des Lockdowns in China und angesichts der weltweiten Konzentration auf die Themen Energiesicherheit und Dekarbonisierung dürfte "die Nachfrage nach vielen unserer Rohstoffe wahrscheinlich gesund bleiben, während die Versorgungsengpässe fortbestehen und die Lagerbestände relativ niedrig bleiben", so Nagle.

