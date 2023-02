Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3945/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/111 geht es um die Beschleunigung der Telekom Austria Story, die m.E. zur Topstory 2023 werden könnte. Auch Frequentis ist aktuell super unterwegs, heute den 8. Plustag in Folge, ich habe dazu auch Erinnerungen bzgl. IPO. Weiters: Ein Zufall bei Wolford und News zu Marinomed, Flughafen Wien, dem Zertifikate-Markt, bzw. Research zu Immofinanz, FACC und ams Osram. Dazu Softeres zu Hornbach, Rapid Wien und Hauptsoch Gsund. - Julia Reilinger, B&C, u.a. zum Frequentis Pre-IPO: ...

