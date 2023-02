Südzucker (SZU) gab bekannt, dass es nach der positiven Entwicklung im 4. Quartal mit einem höheren Ergebnis für das GJ22/23 rechnet. Die Umsatzprognose wurde leicht nach unten korrigiert, wahrscheinlich aufgrund der jüngsten Abschwächung der Rohstoffpreise. Die neue Prognose entspricht jedoch immer noch einem Anstieg von 25% gegenüber dem Vorjahr. Das Konzern-EBITDA wird nun in einer Spanne von EUR 1,0 bis 1,04 Mrd. und das Konzernbetriebsergebnis in einer Spanne von EUR 640 bis 680 Mio. erwartet. Gesicherte Energiepreise und die Trendwende im Zuckersegment sind die Wachstumstreiber. Trotz der mangelnden Visibilität bleibt SZU ein großer Nutznießer des aktuellen Inflationsumfelds und der widerstandsfähigen Endmärkte. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen an, bleiben aber vorsichtig, was die langfristige Nachhaltigkeit der Margen nach dem Auslaufen der Hedging-Effekte betrifft. AlsterResearch bekräftigt daher das Rating "HALTEN". Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Suedzucker%20AG





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!