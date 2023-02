Die Social-Media-Plattform Reddit soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 an die Börse gehen wollen. Der Schritt wäre formal überfällig. Schon Ende 2021 hatte Reddit entsprechende Unterlagen eingereicht. Wie Reuters unter Bezugnahme auf die US-Publikation The Information berichtet, steht der Börsengang der Foren- und Social-Media-Plattform Reddit nun wohl unmittelbar bevor. Das will das Blatt von nicht näher genannten, aber mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfahren haben. Reddit hat den Bericht weder bestätigt noch ...

