Nicht alle Tage kommt es vor, dass eine Investmentbank ihr Voting für ein Unternehmen gleich um zwei Stufen anhebt. Im besagten Fall haben die Analysten der Deutschen Bank ihre Einschätzung für die britische Fluggesellschaft easyJet von Sell auf Buy geändert. Was dahinter steckt.Das neue Anlageurteil resultiere aus den deutlich verbesserten Aussichten für den Konsum in Großbritannien, schrieb der Analyst Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorgelegten Studie. Angesichts der Bedeutung der britischen ...

