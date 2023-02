RWE - starke Zahlen schüren entsprechende Erwartungen!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die Aktie von RWE zählt im Börsenjahr zu den wenigen Verlierern im DAX®. Rund fünf Prozent notiert der Anteilsschein unter dem Stand von Ende 2022. Dabei konnte der Versorger im zurückliegenden Geschäftsjahr vorläufigen Zahlen zufolge die eigene Prognose deutlich übertreffen. Gute Geschäfte im Bereich Biomasse, Gas und Energiehandel sorgten dafür, dass das bereinigte EBITDA gegenüber dem Vorjahr um über 70 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro zulegte. Einen genaueren Blick in die Bücher gewähren die Essener Mitte März.

Der Versorger steckt mitten in einer Transformation. Nach dem Atomausstieg einigten sich die Akteure vergangenes Jahr auch auf den Kohleausstieg. Der Fokus liegt nun auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Mit der Strategie "Growing Green" will RWE bis 2030 rund 50 Milliarden Euro ins Kerngeschäft investieren. Damit sollen pro Jahr durchschnittlich fünf Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Windkraft- und Solaranlagen, Speicher, flexible Backup-Kapazitäten und Wasserstoff fließen und damit in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum die Kapazität von 25 auf 50 Gigawatt (GW) verdoppelt werden.

Im vergangenen Jahr hat RWE zwei Mal die Prognose erhöht und diese sogar übertroffen. Anleger quittierten dies im Jahr 2022 mit einem deutlichen Kursplus. Allerdings weckt dies auch entsprechende Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr. Am 21. März gibt es finale Daten und möglicherweise einen Ausblick. Die Bereiche Wasserstoff, Biomasse/Gas sowie Energiehandel entwickelten sich 2022 außergewöhnlich gut. Im Handelsgeschäft profitierte der Konzern vor allem von den starken Schwankungen am Strommarkt. Dies wird sich 2023 möglicherweise nicht wiederholen. Nach Angaben von Refinitiv rechnet ein großer Teil der Analysten daher mit einem rückläufigen Gewinn im Jahr 2023. Gleichwohl ist die Aktie mit einem KGV von 8,8 und einer Dividendenrendite von 2,3 Prozent (Quelle: Refinitiv) moderat bewertet. Ein großer Teil der Analysten stuft die Aktie daher mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein. Rücksetzer sind jedoch nicht auszuschließen. Ein schwacher Gesamtmarkt, schlechte Nachrichten oder ein pessimistischer Ausblick könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: RWE

Widerstandsmarken: 40,00/40,90/42,70/43,90 EUR

Unterstützungsmarken: 34,70/36,80/38,50 EUR

Die Aktien von RWE bildet seit Juli vergangenen Jahres ein Dreieck. Aktuell droht das Papier nach unten aus der Formation zu brechen. Bestätigt sich dies in den kommenden Tagen, droht eine Konsolidierung bis zum Jahrestief von EUR 38,50. Auf der Oberseite bremste derzeit die 200-Tage-Linie, die bei rund EUR 40 die Bullen aus. Nachhaltige Kaufsignale deuten sich allerdings auch erst oberhalb von EUR 40,90 an.

RWE in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 17.02.2022-15.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

RWE in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.02.2018- 15.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Garant Cap Anleihe auf die Aktie von RWE

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung RWE Express Zertifikat HVB7HU * 1.007,50 EUR 02.03.2024 Barriere: 65%***; Höchstbetrag: 1.306 EUR RWE Memory Express Airbag Zertifikat HVB7JE ** 1.010,00 EUR 06.03.2028 Barriere: 70%***; max. zusätzlicher Betrag: 310 EUR

* Zeichnungsfrist bis 02.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** Zeichnungsfrist bis 06.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.02.2023; 12:00 Uhr; weitere Produkte auf RWE finden Sie hier .

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von RWE für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag RWE HC10GF 48,84 30,00 50,00 15.09.2023 RWE HC10GU 59,82 28,00 70,00 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.02.2023; 11:50 Uhr;

Faktor Optionsscheine Long auf RWE für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag RWE HB99CK 3,88 31,558204 35,50298 5 Open End RWE HC1SEN 2,76 36,159812 38,459576 12 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.02.2023; 11:50 Uhr;

Faktor Optionsscheine Short auf RWE für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag RWE HB99CP 7,01 47,326501 43,384203 -5 Open End RWE HC28AC 9,77 42,724893 40,426294 -12 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.02.2023; 11:50 Uhr;

Weitere Produkte auf die Aktie der RWE finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

