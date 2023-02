Tesla sieht sich einem neuen Versuch seiner Mitarbeiter gegenüber, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Laut einem Bloomberg-Bericht haben Tesla-Beschäftigte in Buffalo eine Gewerkschaftsinitiative gestartet. Unterstützt werden sie dabei von der Gewerkschaft Workers United, die an die Service Employees International Union angeschlossen ist.Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerTesla betreibt in Buffalo die sogenannte Gigafactory 2. In diesem Werk werden aber keine Autos, sondern Solar- ...

