Der Chatbot «ChatGPT» hat das Zukunftsthema KI auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht, Wie hoch ist das Potenzial dieser Technologie für die Börse? Welche Chancen und Risiken bieten Anwendungsmöglichkeiten der Künstlichen Intelligenz? Welche Unternehmen aus dem Bereich sind spannend und wie kann man in dieses Thema investieren? David Hartmann, Vontobel, blickt im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe auf die Investmentmöglichkeiten im Bereich KI. Was der Produktbereich bietet und worauf man dabei achten muss, mehr dazu im Video.