Die Commerzbank +1,19% will wieder eine Dividende ausschütten. Der Vorstand werde der Hauptversammlung eine Dividende von 20 Cent je Aktie für 2022 vorschlagen, teilte die Bank am Mittwoch in Frankfurt mit. Auch wenn die Analysten im Vorfeld etwas mehr erwartet hatten, kommt die Nachricht am Aktienmarkt zur Wochenmitte gut an.Seit der Rettung mit Steuermilliarden in der Finanzkrise 2008/2009 hat die ...

