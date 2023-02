Die Deutsche Telekom bleibt weiter voll auf Kurs. Im freundlichen Marktumfeld hat der Magenta-Titel am Mittwoch einmal mehr ein neues Mehrjahreshoch erreicht und notierte zwischenzeitlich so hoch wie seit 2001 nicht mehr. Die Vorzeichen stehen auch gut, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist.Bei 20,79 Euro notierte die Telekom-Aktie im Tagesverlauf - der höchste Stand seit mehr als 21 Jahren. Immer wieder hatte der DAX-Titel in den vergangenen Monaten neue Höchststände markiert, ...

