Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG



Unternehmen: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.02.2023

Kursziel: 65,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, Nils Scharwächter



Umsatzsprung in Q4 führt zum Übertreffen der Markterwartungen - 1,3 Mrd. Euro Auftragsbestand impliziert Fortsetzung in 2023



Knaus Tabbert hat gestern vorläufige Umsatzzahlen für das GJ 22 publiziert, die sowohl unsere als auch die Markterwartungen übertroffen haben. Im Hinblick auf das Ergebnis wurden keine quantitativen Angaben gemacht, die Guidance aber bestätigt (EBITDA-Marge > 6%). Die ebenfalls veröffentlichten Verkaufszahlen der einzelnen Fahrzeugkategorien unterstreichen diese Erwartungshaltung.



Gruppenumsatz übertrifft die Milliarden-Euro-Marke deutlich: Nach vorläufiger Berechnung erzielte das Unternehmen im vierten Quartal 2022 Erlöse von rund 356 Mio. Euro (+56% yoy; MONe: 312,6 Mio. Euro). Insgesamt ist es der Gruppe gegenüber dem Vorjahresquartal gelungen, rund 31% mehr Fahrzeuge auszuliefern, weshalb das Q4/22 mit 8.939 verkauften Einheiten das stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte darstellen dürfte. Im Gesamtjahr konnte entsprechend mit 29.556 Fahrzeugen ein Umsatzniveau von rund 1.050 Mio. Euro (+22% yoy) erreicht werden. Damit hat das Unternehmen nicht nur die Guidance von > 1,0 Mrd. Euro komfortabel erfüllt, sondern auch die Analystenerwartungen übertroffen (MONe: 1.001,6 Mio. Euro; Konsens: 1.014,9 Mio. Euro).



Positive Tendenz im Produktmix - Wohnmobile hinken noch leicht hinterher: Wie von uns erwartet stellt der berichtete Produktmix für Q4 aufgrund der deutlichen Zunahme in den Verkaufszahlen motorisierter Fahrzeugklassen (Vans & Wohnmobile) eine signifikante Ergebnisverbesserung für Q4 in Aussicht (EBITDA Q4/22e 33,9 Mio. Euro vs. Q3/22 5,6 Mio. Euro). Das Übertreffen unserer Umsatzerwartung ist aber im Wesentlichen auf die starke Auslieferung von Caravans zurückzuführen, die vom absoluten Deckungsbeitrag nicht an die Vans und vor allem die Wohnmobile heranreichen. Entsprechend halten wir unsere Ergebnisprognose für Q4 trotz der stärkeren Top-Line weiterhin für plausibel. Für die Jahre 2023 ff. haben wir unsere Prognosen aufgrund der besser als erwarteten Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres jedoch angehoben.



[Tabelle]



Fazit: Der Knaus Tabbert AG ist es gelungen, entgegen der Herausforderungen in der Supply- Chain und der Kostensteigerungen bei den Inputfaktoren, das umsatzstärkste Jahr der Firmengeschichte zu schreiben. Getragen von der positiven Entwicklung im Produktmix und dem Auftragsbestand von 1,3 Mrd. Euro sollte sich die Ergebnisqualität in 2023 u.E. signifikant verbessern und zu einem Re-Rating der Aktie führen. Entsprechend bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und erhöhen unser Kursziel durch die Anhebung der Prognosen und Fortschreibung des DCF-Modells auf 65,00 Euro (Zuvor: 57,00 Euro).







