Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Kleos Space S.A.

Unternehmen: Kleos Space S.A.

ISIN: AU0000015588



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 15.02.2023

Kursziel: AUD 1,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Kleos Space S.A. (ISIN: AU0000015588) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von AUD 1,60 auf AUD 1,00.

Zusammenfassung:

Kleos Space SA (Kleos) hat seinen Cashflow-Bericht für das vierte Quartal 2022 und ein Geschäftsupdate veröffentlicht. Die Bareinnahmen von Kunden beliefen sich im GJ 2022 auf EUR1,4 Mio. Zum Jahresende 2022 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von EUR1,8 Mio. (FBe: EUR2,0 Mio.). Kleos führte außerdem eine Kapitalerhöhung in Höhe von AUD 3 Mio. zu AUD 0,20 pro Aktie durch, was einem Abschlag von 9 % gegenüber dem letzten Schlusskurs vom 25. Januar entspricht. Wir schätzen, dass diese Mittel die Liquiditätsreichweite bis zum 2. Quartal 2023 verlängern, ohne Berücksichtigung potenzieller neuer Einnahmen. Kleos hat bekannt gegeben, dass der Cluster Vigilance Mission (KSF1) Ende Dezember 2022 damit begonnen hat, erste RF-Daten an seine Kunden zu liefern (FBe: Ende November/Anfang Dezember), und dies nun auf täglicher Basis. Wir vermuten jedoch, dass die Zeit nicht ausreichte, um alle Daten zu verarbeiten und zu liefern, die erforderlich waren, um die Umsatzabgrenzungsposten in Höhe von ca. EUR1 Mio. im vierten Quartal 2022 in Umsatz umzuwandeln. Daher haben wir unsere Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 auf EUR0,1 Mio. (zuvor EUR1,2 Mio.) gesenkt und gehen davon aus, dass der Umsatzabgrenzungsposten im ersten Quartal 2023 als Umsatz verbucht wird. KSF1 arbeitet noch nicht mit voller Kapazität. Aufgrund von technischen Problemen und Verzögerungen bei deren Behebung war das Unternehmen nicht in der Lage, die Höhenoptimierung dieser Satelliten rechtzeitig durchzuführen. Eine suboptimale Höhe wirkt sich negativ auf ihren natürlichen Degradationsprozess aus. Nach aktuellen Berechnungen haben die KSF1-Satelliten möglicherweise nur noch eine Restlebensdauer von 1,5 Jahren (FBe: 3-5 Jahre), was enttäuschend ist. Die Patrol Mission (KSF2) befindet sich in der Phase der Inbetriebnahme und wird nun voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2023 in Betrieb genommen (bisher: Anfang Q1 2023). KSF1 hat sich auf die Inbetriebnahme von zwei Satelliten konzentriert, KSF2 auf drei. Bei den anderen Satelliten in diesen beiden Clustern gab es technische Probleme, deren Behebung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Aufgrund der jüngsten technologischen Verbesserungen von Kleos reichen zwei Satelliten pro Cluster aus, um die von den Kunden geforderte Datenqualität zu liefern. Die Observer Mission (KSF3) wurde am 3. Januar 2023 erfolgreich mit der Transporter-6-Rakete von SpaceX gestartet. Das Management geht davon aus, dass KSF3 im zweiten Halbjahr 2023 einsatzbereit sein wird (vorher: erstes Halbjahr 2023). Aufgrund der kürzeren Lebensdauer von KSF1 und der Verzögerungen bei der Inbetriebnahme von KSF1, KSF2 und KSF3 haben wir unsere Finanzprognosen für 2022-2025 gesenkt. Unser DCF-Modell führt zu einem niedrigeren Kursziel von AUD 1,00 (vorher: AUD 1,60). Wir bestätigen unser Buy-Rating. Wir gehen davon aus, dass Kleos im Jahr 2023 über drei voll funktionsfähige Cluster verfügen und erstmalig die EBITDA-Profitabilität erreichen wird.

First Berlin Equity Research has published a research update on Kleos Space S.A. (ISIN: AU0000015588). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from AUD 1.60 to AUD 1.00.

Abstract:

Kleos Space SA (Kleos) has published its Q4 2022 cash flow report and business update. Cash receipts from customers amounted to EUR1.4m in FY 2022. At YE 2022, the company reported cash and cash equivalents of EUR1.8m (FBe: EUR2.0m). Kleos also conducted a capital increase of AUD 3m at AUD 0.20 p/s, representing a 9% discount to the last close on 25 January. We estimate that these funds extend the cash runway into Q2 2023 excluding potential new revenue. Kleos has announced that the Vigilance Mission (KSF1) cluster started delivering initial RF data to its customers at the end of December 2022 (FBe: end of November / early December) and has now achieved daily delivery. However, we suspect time was insufficient to process and deliver all the data required to recognise the ~EUR1m deferred revenue in Q4 2022. Thus, we have cut our FY 2022 sales projections to EUR0.1m (previously EUR1.2m) and expect the deferred revenue to be recognised in Q1 2023. KSF1 is not working at full capacity yet. Due to technical issues and delays in fixing them, the company has not been able to conduct altitude optimisation of these satellites in a timely manner. Suboptimal altitude negatively impacts their natural degradation process. Based on current calculations, KSF1 satellites may have a remaining life of only 1.5 years (FBe: 3-5 years), which is disappointing. Patrol Mission (KSF2) is undergoing commissioning and is now expected to begin operations by the end of Q1 2023 (previously: early Q1 2023). KSF1 has focused commissioning on two satellites and KSF2 on three. The other satellites in these two clusters had technical problems, and solving them will still take some time. Due to Kleos' recent technology improvements, two satellites per cluster are sufficient to deliver clients' required data quality. Observer Mission (KSF3) successfully launched on the Transporter-6 SpaceX rocket on 3 January 2023. Management expects KSF3 to be operational during H2 2023 (previously: H1 2023). Due to KSF1's shorter life and delays in commissioning KSF1, KSF2 and KSF3, we have lowered our financial forecasts for 2022-2025. Our DCF model yields a lower price target of AUD 1.00 (previously: AUD 1.60). We confirm our Buy rating. In 2023, we anticipate that Kleos will have three fully operating clusters and achieve positive EBITDA for the first time.

