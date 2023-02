Hamburg (ots) -Am 24. Februar jährt sich der Überfall Russlands auf die Ukraine. Der überraschend dauerhafte Widerstand der Ukrainer ist in Europa nicht ohne Wirkung geblieben: 61 Prozent der Europäer und Europäerinnen glauben, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird. Das geht aus einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung hervor, deren Ergebnisse dem stern vorliegen. Die Deutschen für sich allein genommen, sind etwas skeptischer, hier erwarten nur 55 Prozent der Befragten, dass die Ukraine den russischen Aggressor zurückdrängen kann. Besonders optimistisch sind im Vergleich dazu die Polen, unter denen 81 Prozent der Befragten an einen Sieg der Ukraine glauben.Bemerkenswert hoch ist die Übereinstimmung in der Bewertung des Krieges: Er gehe alle an, weil es ein Krieg Russlands gegen Europa sei, finden 68 Prozent der Befragten (in Deutschland 65 Prozent). 62 Prozent stimmen der Aussage zu, die Ukraine verteidige auch Frieden und Wohlstand aller Europäer (Deutschland: 59 Prozent). Ein "wichtiges Signal", nennt Isabell Hoffmann diese Einigkeit. Sie ist Europa-Expertin der Bertelsmann Stiftung und Projektleiterin von "eupinions", dem europäischen Meinungsforschungsinstrument der Bertelsmann Stiftung. "Gemeinsame Werte sind das Fundament für die Unterstützung der Ukraine durch die EU und ihre Mitgliedstaaten", sagt Hoffmann. Je länger sich der Krieg hinziehe, desto wichtiger sei es für die Menschen in der Ukraine zu wissen, dass in der EU die Mehrheit Bürger "erkennt, was sie leisten".Stärker unterscheiden sich die Meinungen in der Frage der Sanktionen gegen Russland. Nur 40 Prozent der Befragten in Europa halten sie für effektiv, derselbe Anteil sagt das Gegenteil. Unter den Deutschen ist die Skepsis noch ausgeprägter: Hier sagen nur 36 Prozent, die Sanktionen seien nützlich, 48 Prozent glauben das nicht.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5441309