VERSES und SVT bündeln ihre Kräfte, um den Betrieb in Warenlagern und Logistikzentren zu optimieren

Vancouver, British Columbia - 15. Februar 2023 / IRW-Press / - VERSES Technologies Inc. (NEO:VERS) (OTCQX:VRSSF) ("VERSES"' oder das "Unternehmen") - ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation von Lösungen der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiert hat - hat heute eine Partnerschaft mit der Firma SVT Robotics, angekündigt, die mit ihrer Plattform SOFTBOT und dem entsprechenden Partner-Ökosystem die Einbindung und den Einsatz von Robotern, IoT und anderen industriellen Anwendungen effizienter gestaltet. Die Einbindung von SVT in das Netzwerk-Betriebssystem von VERSES, KOSM, dürfte den Einzug von KI-betriebenen Robotern in Warenlagern und Verteilerzentren deutlich beschleunigen.

Durch die Modellierung von Unternehmensdaten und -prozessen als mehrdimensionaler digitaler "Zwilling" jedes Standorts generiert KOSM Informationen in Echtzeit, steigert die Mitarbeiterproduktivität und verbessert die gesamte betriebliche Performance. Ein SOFTBOT-Konnektor für KOSM-Dienste wird in das AppDirectory von SVT Robotics eingebunden, um eine rasche und zuverlässige Integration mit allen anderen Konnektoren für Automatisierungs- und Robotertechnologie im SVT-Ökosystem zu ermöglichen. Dadurch wird die Einbindung und der Einsatz der künstlichen Intelligenz von VERSES bei jenen Firmen der Lieferkette vereinfacht, die bereits die neuesten Logistikroboter verwenden.

"Wir sind sehr stolz darauf, ein zertifizierter Partner der SOFTBOT-Plattform von SVT Robotics zu sein", so Gabriel René, Gründungsmitglied and CEO von VERSES. "Unternehmen innerhalb der Lieferkette operieren in der Regel in einem Umfeld mit komplexen technischen Systemen und es kann sehr herausfordernd sein, mit den neuesten Entwicklungen Schritt zu halten. Die Fähigkeit der SOFTBOT-Plattform von SVT, mehrere Systeme wie WMS, ERP, Robotik und IoT zu integrieren, und die Fähigkeit von KOSM, ein kohärentes Modell der diversen Bewegungen und Abläufe eines Betriebs zu erstellen, um diese besser zu verstehen und zu optimieren, werden hier zu einer leistungsstarken und effizienten Lösung zusammengeführt."

Wenn Kunden die VERSES-Technologie über die agile, technologieunabhängige SOFTBOT-Plattform von SVT Robotics einsetzen, erhalten sie auch Zugang zu den AppLab- und AppMonitor-Funktionen von SVT. Damit können zusätzliche betriebliche Workflows auf Kundenseite erstellt und die Aktivität bzw. der Zustand der jeweiligen Anwendung, Prozessautomatisierung und Leistung überwacht werden.

"Wir von SVT Robotics sehen es als unsere Aufgabe, Unternehmen den raschen und nahtlosen Einbau von Automatisierungstechnik zu ermöglichen", erklärt A.K. Schultz, der CEO von SVT Robotics. "Die Partnerschaft mit VERSES und seiner Technologie der künstlichen Intelligenz wertet nicht nur alle Bereiche der SOFTBOT-Plattform auf, sondern bringt die aufstrebende KI-Technologie an unsere Kunden in der gesamten Lieferkette heran, was zu enormen Veränderungen in der betrieblichen Performance im Logistikzentrum, in der Lagerhaltung und auch in anderen Bereichen führen kann."

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz spezialisiert ist. Das Vorzeigeprodukt von VERSES, https://www.verses.io/kosm, wurde den natürlichen Systemen und Designgrundsätzen des menschlichen Gehirns und der menschlichen Erfahrung nachempfunden und ist ein Netzwerk-Betriebssystem, das verteilte Intelligenz (Distributed Intelligence/DI) ermöglicht. KOSM basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu einem universellen Kontext zusammen, der die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördert. Unsere Vision: Eine intelligentere Welt, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und Twitter.

Über SVT Robotics

SVT Robotics ist ein auf Firmensoftware spezialisiertes Unternehmen, das den Einsatz von Automatisierungslösungen in der Lagerhaltung und der Fertigungsindustrie revolutioniert. Mit seiner SOFTBOT-Plattform bietet SVT Firmen die Möglichkeit, die von ihnen benötigten Roboter, Automatisierungskomponenten oder IoT-Geräte in nur Tagen oder Wochen zu integrieren. Wenn Sie mehr erfahren und sich der Revolution anschließen möchten, besuchen Sie uns auf svtrobotics.com.

Im Namen des Unternehmens

Gabriel René

VERSES Technologies Inc.

Mitbegründer & CEO

mailto:press@verses.io

Anfragen für Medien und Investor Relations

Leo Karabelas

Focus Communications

President

mailto:info@fcir.ca

416-543-3120

Die NEO hat diese Pressemitteilung nicht auf die Angemessenheit oder Richtigkeit ihres Inhalts hin überprüft oder genehmigt.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "beabsichtigt" oder "erwartet" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "sollten" oder "würden". Diese Informationen und Aussagen, die hier als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und beinhalten, ohne Einschränkung, die Erwartung, dass die Integration von SVT mit dem Netzwerkbetriebssystem KOSM von VERSES den Einsatz in Lagern und Distributionszentren beschleunigen wird, die Erwartung, dass ein SOFTBOT-Konnektor für KOSM-Dienste im AppDirectory von SVT Robotics verfügbar sein wird, um eine schnelle und zuverlässige Integration mit anderen Konnektoren für Automatisierungs- und Robotertechnologien im SVT-Ökosystem zu ermöglichen, sowie die Erwartung, dass die Partnerschaft zwischen Verses und der SOFTBOT-Plattform von SVT eine leistungsstarke Kombination sein wird. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Integration von SVT in das Netzwerkbetriebssystem KOSM von VERSES den Einsatz in Lagerhäusern und Distributionszentren beschleunigen wird, dass ein SOFTBOT-Konnektor für KOSM-Dienste im AppDirectory von SVT Robotics für eine schnelle und zuverlässige Integration mit allen anderen Automatisierungs- und Robotik-Technologiekonnektoren im SVT-Ökosystem verfügbar sein wird und dass die Partnerschaft zwischen Verses und der SOFTBOT-Plattform von SVT eine leistungsstarke Kombination sein wird.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die Integration von SVT in das Netzwerkbetriebssystem KOSM von VERSES den Einsatz in Lagerhäusern und Distributionszentren nicht beschleunigen wird, dass ein SOFTBOT-Konnektor für KOSM-Dienste nicht im AppDirectory von SVT Robotics verfügbar sein wird, um eine schnelle und zuverlässige Integration mit anderen Automatisierungs- und Robotertechnologie-Konnektoren im SVT-Ökosystem zu ermöglichen, und dass die Partnerschaft zwischen Verses und der SOFTBOT-Plattform von SVT keine leistungsstarke oder erfolgreiche Kombination sein wird. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können.

Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

