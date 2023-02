DJ ASML berichtet von Datenklau und zunehmenden Cyberangriffen

Von Kyle Morris

AMSTERDAM (Dow Jones)--Bei der niederländischen ASML Holding NV hat ein ehemaliger Mitarbeiter in China unbefugt Daten von urheberrechtlich geschützter Technologie entwendet. Allerdings bezeichnete der Hersteller von Halbleiterausrüstung in seinem Geschäftsbericht die geklauten Daten als unwesentlich für den Geschäftsbetrieb. In der Sache sei eine umfassende interne Untersuchung eingeleitet worden. Infolge des Sicherheitsvorfalls könnten bestimmte Exportkontrollvorschriften verletzt worden sein. ASML hat den Vorfall den zuständigen Behörden gemeldet.

"Wir führen angesichts dieses Vorfalls zusätzliche Abhilfemaßnahmen ein", erklärte ASML. Zudem teilte die Gesellschaft mit, dass es eine steigende Anzahl von Cyberangriffen auf ihre IT-Systeme gegeben habe. Zu den Angriffen gehörten bösartige Software (Malware), Versuche und Handlungen, sich unbefugten Zugang zu Daten zu verschaffen, sowie andere elektronische und physische Sicherheitsverletzungen von Systemen.

February 15, 2023 08:14 ET (13:14 GMT)

