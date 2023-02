Das führende Finanztechnologieunternehmen HUBUC meldet die sofortige Verfügbarkeit seines bahnbrechenden Issuing-Prozessors an, einer von Mastercard zertifizierten Plattform, mit der sich die Kartenausgabe einfacher denn je gestaltet.

Die Plattform zeichnet sich durch globale Skalierbarkeit und Plug-and-Play-Konnektivität aus. Sie ermöglicht es Finanzinstituten und Finanztechnologieunternehmen, den Kundenservice zu verbessern und innerhalb weniger Wochen wegweisende Einsatzmöglichkeiten für Zahlungskarten umzusetzen.

Bei HUBUC beschloss man, den neuen Issuing-Prozessor P1 selbst zu entwickeln, als sich zeigte, dass die bisherigen Prozessoren auf veralteter Technologie aus den 1960er Jahren basierten und technisch überholte Funktionen boten.

Mit P1 setzt HUBUC auf blitzschnelle Leistungsfähigkeit, schlanke Implementierung und eine Microservices-Architektur, die auf lange Sicht Skalierbarkeit und Innovationsfähigkeit ermöglicht.

Die cloudbasierte Plattform verfügt über wichtige Funktionen wie Ausgabenkontrolle auf Kartenebene, aufsichtsrechtliche Berichte für Emittenten und die Skalierbarkeit durch Cloud-Verarbeitung. Sie bietet mit Public Sandbox und der Spezifikation OpenAPI herausragende Bedienungsfreundlichkeit für Entwickler.

Darüber hinaus bietet die Plattform eine starke Kundenauthentifizierung, was für mehr Betrugssicherheit sorgt. Sie entspricht den Vorgaben der DSGVO, von PSD2 und PCI DSS 3.2 Level 1.

Der leistungsstarke Issuing-Prozessor der Plattform ist die ultimative Infrastruktur, um bei Mastercard-Produkten Innovationen zu schaffen, neue Einnahmequellen zu erschließen, die Profitabilität der Einheiten zu verbessern und in jeder Branche als Unternehmen eine Führungsposition zu erreichen.

Kunden von P1 wie etwa Coverflex sind beispielhaft dafür, wie die Serviceleistungen von HUBUC genutzt werden können. Die Lösung von Coverflex ermöglicht es Unternehmen, die Leistungen für seine Mitarbeitenden wie Krankenversicherung, Spesen, Zusatzleistungen und Rabatte durch die Bündelung mehrerer Anbieter individueller zu gestalten. In diesem Jahr hat Coverflex eine Kapitalerhöhung (Serie-A-Finanzierung) in Höhe von 15 Millionen Euro erhalten, um seinen Kundenstamm von mehr als 3.600 Unternehmen, darunter Santander, Natixis, OysterHR, Bolt, Emma, Revolut und Smartex, weiter auszubauen.

In einer Stellungnahme erläuterte Miguel Amaro, CEO von Coverflex, dies wie folgt: "Wir von Coverflex haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden in Europa die Möglichkeit an die Hand zu geben, modernste Leistungen für ihre Mitarbeitenden über eine Chipkarte anzubieten. Die Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit unseres Kartenprodukts genießt bei uns oberste Priorität. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Ziel durch unsere Kooperation mit HUBUC erreichen konnten. Die Zusammenarbeit mit branchenführenden Profis wie Ignacio Javierre und Hasan Nawaz war für uns sehr erkenntnisreich. Sie hat es uns ermöglicht, unser Know-how und unser Fachwissen über die Welt des Zahlungsverkehrs zu erweitern. Dank dieser Kooperation konnten wir unsere Angebote für unsere Kunden erheblich erweitern und den Karteninhabern mehr Effizienz und eine höhere Benutzerfreundlichkeit anbieten."

Das Führungsteam von HUBUC schafft im Fintech-Sektor seit Jahren wichtige Innovationen und bringt seine Erfahrung im Aufbau von Finanzinfrastrukturen in ganz Europa ein, um diese auf den Weltmarkt zu übertragen.

HUBUC wird von einigen der leistungsstärksten Risikokapitalgeber und Betreiber der Branche unterstützt, unter anderem von Y Combinator, Jeffrey Katzenberg (Geschäftsführender Gesellschafter von WndrCo, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Walt Disney Studios und von DreamWorks Animations), Runa Capital, Village Global, Eric Yuan (Zoom), John Lilly (Mozilla), Immad Akhund (Mercury), John Bautista (Orrick) und Charles Delingpole (ComplyAdvantage).

