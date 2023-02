Neue Studie "2023 Der Nutzen von Enablement" zeigt, dass Enablement-Technologie auch unter den aktuellen Marktbedingungen die Effizienz steigert und zu einer höheren Mitarbeiterbindung und einem besseren Kundenengagement führt

Seismic, der weltweit führende Anbieter von Enablement-Lösungen, veröffentlicht heute die Ergebnisse seines neuen "Seismic Untersuchung 2023: Der Nutzen von Enablement", für die insgesamt mehr als 1.200 Personen aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA befragt wurden, die in Vollzeit in den Bereichen Vertrieb, Enablement oder Customer Success auf Management- oder höherer Ebene tätig sind. Die folgenden Ausführungen basieren auf den Angaben der deutschen Gruppe von über 200 Befragten.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Nutzung von Enablement-Technologien für den Erfolg in der aktuellen Wirtschaftslage von entscheidender Bedeutung ist. 9 von 10 Befragten, die planen, ihre Investitionen in Enablement-Technologien im Jahr 2023 zu erhöhen oder beizubehalten, sind der Meinung, dass diese Technologien unerlässlich sind, um schwierige wirtschaftliche Zeiten zu überstehen.

Enablement-Technologie hat sich in den letzten Jahren weit verbreitet. Mit ihr rationalisieren Sales-Teams ihre Arbeitsabläufe, optimieren ihre Effizienz und steigern ihre Produktivität. Trotz der jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen und des Talentmangels in den Teams sparen diese Tools den Mitarbeitern weiterhin Zeit und fördern das Wachstum. Dies bringt auch der Report hervor, demzufolge die Zeitersparnis einer der größten Vorteile von Enablement-Technologien ist. Die Mehrheit (88 %) der Befragten, die Enablement-Technologien einsetzen, gibt an, dass dadurch mehr Zeit für umsatzfördernde Aktivitäten zur Verfügung steht. Darüber hinaus stimmen 9 von 10 Befragten zu, dass Enablement-Technologien ihnen helfen, eine bessere Customer Experience zu bieten.

Enablement steigert nicht nur die Effizienz, sondern sorgt auch dafür, dass Wissenslücken geschlossen werden, indem es beispielsweise neue Mitarbeiter auf erfolgreiche Kundengespräche vorbereitet und die Einarbeitungszeit in neue Rollen verkürzt. So geben 78 der Befragten an, dass der schnelle Zugriff auf Coaching- und Schulungsinhalte ihre Sales-Mitarbeiter davor bewahrt, sich während eines Kundengesprächs selbst in Frage zu stellen, während 97 der Befragten angeben, dass der Zugriff auf Coaching- und Schulungsinhalte den Teams bei der Vorbereitung auf Kundenpräsentationen hilft. Darüber hinaus ist in einem turbulenten Arbeitsmarkt, in dem es an Fachkräften mangelt, der Zugang zu Enablement-Tools ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung über den nächsten Karriereschritt. Die Mehrheit der Befragten (65 %) stimmt zu, dass unterstützende interne Systeme und Entwicklungsmöglichkeiten bei der Stellensuche eine wichtige Rolle spielen.

"Da Go-to-Market-Teams weiterhin durch eine unsichere Wirtschaftslandschaft navigieren, erweist sich Enablement-Technologie als entscheidend für ihren Erfolg", so Irina Soriano, Vice President of Enablement, Seismic. "Die Daten sind eindeutig: Durch Enablement erzielen die Teams bessere Ergebnisse, arbeiten effizienter und sorgen für intelligentes Wachstum. Unsere Ergebnisse zeigen aber auch, dass es genauso wichtig ist, in die Mitarbeiter zu investieren wie in die Technologie. Insbesondere für Millenials und die Generation Z sind berufliche Entwicklungsmöglichkeiten ein wichtiger Faktor bei der Wahl ihres Arbeitgebers und Unternehmen müssen entsprechend investieren, um die Anforderungen ihrer Beschäftigten zu erfüllen."

Weitere wichtige Ergebnisse des Reports:

Durchschnittlich 11 Stunden pro Woche sparen die Befragten, die Enablement-Technologie einsetzen. 64 geben an, dass sie durch Enablement Zeit beim Auffinden von Informationen sparen. 54 geben an, dass sie durch Enablement Zeit bei der Organisation von Anfragen einsparen. 40 derjenigen, die Enablement-Technologie einsetzen, geben an, dass sie dadurch Zeit bei der Suche nach Metriken für ihre Planung sparen.

Weit über die Hälfte der Befragten (63 %), die keinen Zugang zum richtigen Content haben, wenn sie ihn brauchen, geben an, dass der Zeitaufwand für nicht umsatzfördernde Aktivitäten nicht nur ihre Effizienz, sondern auch ihre Arbeitsmoral beeinträchtigt. Von denjenigen, die keine Enablement-Technologien nutzen, geben 75 an, dass sie nicht immer in der Lage sind, den benötigten Content zu finden, wenn sie mit Interessenten oder Kunden interagieren. Fehlende Enablement-Technologie wirkt sich nicht nur auf das Ergebnis des Unternehmens aus, sondern auch auf die Gehälter der Einzelnen: Fast ein Viertel der Befragten (24 %) gibt an, dass sich der fehlende Zugang zu Enablement-Technologie auf ihr Einkommen auswirke, da sie mehr Zeit für nicht umsatzwirksame Aktivitäten aufwenden müssten.

Erfreulicherweise erkennen im Jahr 2023 viele Unternehmen die Vorteile einer Investition in Enablement-Technologien: 72 der Befragten, die Investitionen planen, sagen, dass Enablement-Tools ihnen helfen werden, 2023 mehr Mitarbeiter zu halten, während 69 sagen, dass sie auch dazu beitragen werden, in diesem Jahr neue Talente zu gewinnen. 71 der Befragten, die eine Erhöhung der Investitionen in Enablement-Technologien planen, werden zusätzliches Budget verwenden, um Enablement-Tools in weiteren Abteilungen zu implementieren, da 79 davon überzeugt sind, dass Enablement-Tools ihnen helfen werden, im Jahr 2023 effizienter zu arbeiten.



Um mehr über den "Seismic Untersuchung 2023: Der Nutzen von Enablement" zu erfahren, besuchen Sie den Seismic Blog oder laden Sie den vollständigen Report hier herunter.

Methodik

Seismic hat die Umfrage zum Nutzen von Enablement am 12. Januar 2023 online durchgeführt. Sie spiegelt die Meinung von 208 Vollzeitbeschäftigten in einer Vertriebs-, Enablement- oder Customer Success-Rolle auf Management- oder höherer Ebene in Deutschland wider und wurde mit einer 95-prozentigen Konfidenz und einer Fehlerquote von +/- 4 durchgeführt.

Über Seismic

Seismic ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Enablement, der Unternehmen und deren Teams dabei unterstützt, Kunden zu binden und das Umsatzwachstum zu steigern. Die Seismic Enablement Cloud ist eine leistungsstarke, integrierte Enablement-Plattform, die Teams im Kundenkontakt mit den richtigen Kompetenzen, Contents, Tools und Insights ausstattet, um zu wachsen und zu gewinnen.

Mehr als 2.000 Organisationen weltweit, von den Größten bis hin zu Startups und kleineren Unternehmen, vertrauen Seismic bei der Umsetzung ihrer Enablement-Ziele. Seismic hat seinen Hauptsitz in San Diego und verfügt über Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Australien.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website und folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Instagram.

