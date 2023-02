Am Mittwoch hat sich bei Bauarbeiten an einer S-Bahn-Strecke in Frankfurt eine Panne ereignet, die bei der Lufthansa zu einem Flugchaos führte. Tausende Passagiere mit Verbindungen über Frankfurt waren von Verspätungen und Flugausfällen betroffen. Zudem ist für Freitag ein Streik am Frankfurter Flughafen angekündigt. Für die Aktien von Fraport und der Lufthansa geht es daher nach unten.Die Lufthansa ...

