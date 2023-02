© Foto: Torsten Sukrow - picture alliance / SULUPRESS.DE



Das E-Auto-Zeitalter hat begonnen: Ab 2035 dürfen in der EU nur noch emissionsfreie Neuwagen verkauft werden. Damit löst das Elektroauto mit Batterie oder Brennstoffzelle den Verbrenner nach 150 Jahren Vorherrschaft ab.

Das EU-Parlament hat das endgültige Aus für Verbrennerfahrzeuge beschlossen. Ab 2035 dürfen in der EU nur noch emissionsfreie Pkw und leichte Nutzfahrzeuge verkauft werden. Diesel- und Benzinfahrzeuge, die vor diesem Datum zugelassen wurden, dürfen aber weiterfahren.

Mit 340 zu 279 Stimmen bei 21 Enthaltungen billigten die Abgeordneten am Dienstag die mit dem Rat erzielte Einigung auf überarbeitete CO2-Emissionsnormen für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Die EU-Mitgliedsstaaten müssen der Regelung aber noch zustimmen.

Grüne und Sozialdemokraten begrüßten den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, der dem Klimaschutz dienen soll. Michael Bloss, Abgeordneter der Greens/EFA im Europäischen Parlament, erklärte auf Twitter: "Wir haben zwölf Jahre Zeit für den Umbau der Automobilwirtschaft auf E-Mobilität (...) und einige reden von einem 'Anschlag auf den Wirtschaftsraum Europa'."

Kritik kam von einigen Christdemokraten und Liberalen. Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident und Parteivorsitzender der CSU, schrieb auf Twitter: "Das generelle Verbrenner-Verbot der EU ab 2035 schadet dem Industriestandort Bayern und den Beschäftigten der Autobranche. Fossile Kraftstoffe zu reduzieren ist richtig, aber neben Elektromobilität bieten auch e-Fuels und Wasserstoff große Potentiale für klimaneutrale Mobilität."

Tatsächlich hat sich die Automobilindustrie längst auf den Ausstieg vom Verbrennungsmotor eingestellt. Volkswagen will bereits ab 2026 nur noch Elektroautos entwickeln und keine Verbrenner mehr. Volvo will ab 2030 nur noch E-Autos verkaufen und für Tesla war der Verbrennungsmotor nie eine Option. Selbst Mercedes Benz, Erfinder des ersten Automobils mit Verbrennungsmotor im Jahr 1885, will ab 2030 keine neuen Modelle mit Verbrennungsmotor mehr anbieten.

Der nun vom EU-Parlament beschlossene Verbrenner-Ausstieg gibt der Automobilindustrie also endlich Planungssicherheit und einen rechtlichen Rahmen. Autohersteller, die rechtzeitig auf E-Mobilität gesetzt haben, wie Tesla, Nio, BYD und VW, dürften daher zu den Profiteuren gehören.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralradaktion