Die Commerzbank-Aktie konnte sich in den vergangenen sechs Monaten um rund 41% nach oben schrauben und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 10,00 Euro. Wie heute bekannt wurde, will die Commerzbank jetzt wieder eine Dividende zahlen - die erste seit dem Jahr 2018. Konkret werde der Vorstand der Hauptversammlung eine Dividende von 20 Cent je Aktie für 2022 vorschlagen. Was macht...

Den vollständigen Artikel lesen ...