DJ MÄRKTE USA/Etwas leichter - Einzelhandelsumsätze nähren Zinssorgen

NEW YORK (Dow Jones)--Überraschend starke Einzelhandelsdaten halten die Zinssorgen an den US-Börsen zur Wochenmitte am Leben. Kurz nach Handelsbeginn verliert der Dow-Jones-Index 0,5 Prozent. Der S&P-500 gibt um 0,4 Prozent nach, der Nasdaq-Composite sinkt um 0,2 Prozent. Der Umsatz im US-Einzelhandel stieg im Januar zum Vormonat um 3,0 Prozent, während Ökonomen 1,9 Prozent erwartet hatten. Schon vor der Veröffentlichung der Daten hatten die Analysten von Goldman Sachs Asset Management geäußert, dass die Fed bei einem unerwartet kräftigen Anstieg der Einzelhandelsumsätze die Zinsen bis auf 5,5 Prozent erhöhen müsste, um die Inflation zu zähmen.

Am Dienstag waren Zinsängste aufgekommen, nachdem sich der Preisauftrieb im Januar weniger stark abgeschwächt hatte als erhofft, wie Daten zu den Verbraucherpreisen zeigten. Vertreter der US-Notenbank betonten angesichts der hartnäckig hohen Inflation die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen, was die Marktzinsen nach oben trieb und die Stimmung an den Aktienmärkten dämpfte.

Neben den Einzelhandelsumsätzen wurde am Mittwoch der Empire State Manufacturing Index für Februar veröffentlicht. Er erholte sich überraschend kräftig auf minus 5,8. Die Industrieproduktion stagnierte derweil im Januar; hier war mit einem kleinen Wachstum gerechnet worden. Auch die Kapazitätsauslastung fiel etwas geringer als erwartet aus. Etwas später folgen Dezember-Daten zu den Lagerbeständen.

Airbnb haussieren nach Zahlenvorlage

Unter den Einzelwerten an der Börse verteuern sich Airbnb um 11 Prozent, nachdem der Online-Zimmervermittler erstmals ein Geschäftsjahr mit einem Gewinn abgeschlossen hat. Vor allem der Gewinn im vierten Quartal übertraf die Erwartungen des Markts deutlich. Auch der Ausblick kam gut an.

Tripadvisor (+3,8%) meldete ein überraschend kräftiges Umsatzwachstum und einen deutlich geringeren Verlust als im Vorjahr. Mit Blick auf die Nachfrage 2023 zeigte sich die Reise-Plattform optimistisch.

Devon Energy (-9,7%) hatte im vierten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet und vor witterungsbedingten Produktionsproblemen im ersten Quartal gewarnt. Nicht gut läuft es auch für den Munitionshersteller Ammo (-14,4%), der nach einem schwachen Quartal die Ziele für 2023 zurückschraubte.

Die in den USA gelisteten Aktien von Taiwan Semiconductor fallen um 5,4 Prozent. Berkshire Hathaway, die Holding von US-Investorenlegende Warren Buffett, hat ihre Beteiligung an TSMC drastisch reduziert. Die Apple-Position hat Berkshire Hathaway derweil etwas aufgestockt; Apple gewinnen 0,4 Prozent.

Dollar steigt weiter

Die Renditen der US-Anleihen ziehen nach den überraschend starken Konjunkturdaten an. Auch der Dollar profitiert erneut von den Erwartungen weiter steigender Zinsen. Der Dollarindex legt um 0,5 Prozent zu.

Die Zinserwartungen und der festere Dollar drücken derweil den Goldpreis. Am Ölmarkt geht es mit den Preisen ebenfalls nach unten. Hier belasten neben der Dollarstärke die extrem gestiegenen US-Rohölvorräte, die der Branchenverband API am späten Dienstag gemeldet hat. Die Akteure warten nun auf die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration am Mittwoch.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.931,39 -0,5% -157,88 +2,4% S&P-500 4.117,76 -0,4% -18,37 +7,3% Nasdaq-Comp. 11.931,05 -0,2% -29,10 +14,0% Nasdaq-100 12.560,92 -0,2% -29,96 +14,8% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,63 -1,2 4,64 20,7 5 Jahre 4,02 +0,9 4,01 1,7 7 Jahre 3,91 +2,4 3,89 -5,8 10 Jahre 3,77 +1,4 3,75 -11,5 30 Jahre 3,81 +2,6 3,78 -16,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Di, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0682 -0,5% 1,0710 1,0731 -0,2% EUR/JPY 143,12 +0,2% 142,86 142,49 +2,0% EUR/CHF 0,9877 -0,2% 0,9896 0,9886 -0,2% EUR/GBP 0,8893 +0,8% 0,8846 0,8816 +0,5% USD/JPY 133,99 +0,7% 133,39 132,80 +2,2% GBP/USD 1,2010 -1,3% 1,2106 1,2172 -0,7% USD/CNH (Offshore) 6,8616 +0,4% 6,8521 6,8322 -1,0% Bitcoin BTC/USD 22.737,74 +2,4% 22.135,61 22.080,73 +37,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,37 79,06 -0,9% -0,69 -2,6% Brent/ICE 85,00 85,58 -0,7% -0,58 -0,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 54,22 52,39 +3,5% +1,83 -29,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.837,81 1.855,70 -1,0% -17,89 +0,8% Silber (Spot) 21,57 21,83 -1,2% -0,26 -10,0% Platin (Spot) 925,20 935,45 -1,1% -10,25 -13,4% Kupfer-Future 4,00 4,08 -2,0% -0,08 +4,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

