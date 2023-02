DJ Kfz-Zulassung ab September auch digital

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Kfz-Zulassung in Deutschland soll nach einem Beschluss der Bundesregierung digital werden. Das Kabinett habe die von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorgelegte Verordnung zum Neuerlass der Fahrzeug-Zulassungsverordnung beschlossen, gab das Verkehrsministerium bekannt. Sie soll den Angaben zufolge nach Zustimmung des Bundesrates am 1. September in Kraft treten. "Ab September heißt es: Digital zulassen und sofort losfahren", erklärte Wissing. Es gebe in Deutschland rund 20 Millionen Kfz-Zulassungsvorgänge pro Jahr.

"Mit unserer neuen Verordnung machen wir die Zulassung digitaler, schneller und günstiger", hob der Verkehrsminister hervor. Man wolle es den Menschen und Unternehmen so einfach wie möglich machen. "Dank der neuen Vorschriften gehören lästige und zeitraubende Behördengänge der Vergangenheit an." Mit der neuen Verordnung, für deren Umsetzung die Bundesländer zuständig sind, soll es laut den Angaben ab dem 1. September möglich sein, unmittelbar nach der digitalen Neuzulassung des Fahrzeugs am Straßenverkehr teilzunehmen.

Als Nachweis diene der digitale Zulassungsbescheid. Bürger müssten nicht mehr die Übersendung der Fahrzeugdokumente und Plaketten abwarten und dürften bis zu zehn Tage lang ohne diese fahren. Neben der Möglichkeit, auch besondere Kennzeichen, wie E-Kennzeichen, Oldtimerkennzeichen und Saisonkennzeichen, internetbasiert zu beantragen, könnten nun auch erstmalig juristische Personen Anträge auf Zulassung eines Fahrzeugs digital über die bestehenden Portale bei den Zulassungsbehörden abwickeln.

Daneben könnten ab dem 1. September juristische Personen des Privatrechts, wie Autohäuser und Zulassungsdienstleister, die sehr viele Zulassungsanträge pro Jahr stellen, diese Anträge bundesweit digital über eine einheitliche Schnittstelle beim Kraftfahrt-Bundesamt, die sogenannte Zentrale Großkundenschnittstelle, in die Portale einsteuern. Die Gebühren für die digitale Abwicklung der Fahrzeugzulassung würden im Vergleich zum Verfahren in der Behörde vor Ort deutlich kostengünstiger.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2023 09:55 ET (14:55 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.