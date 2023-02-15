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WKN: A0ERPH ISIN: CA6445351068 Ticker-Symbol: 32N 
Tradegate
15.02.23
18:11 Uhr
0,915 Euro
-0,014
-1,55 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
NYSE Arca Gold Miners
1-Jahres-Chart
NEW GOLD INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEW GOLD INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,8990,91518:21
0,8990,91518:12
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BANYAN GOLD
BANYAN GOLD CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BANYAN GOLD CORP0,2680,00 %
GOLD RESOURCE CORPORATION1,013-4,16 %
NEW GOLD INC0,915-1,55 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.