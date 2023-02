Immerhin konnte der gebeutelte Tourismuskonzern den Verlust im letzten Quartal 2022 um 40 % auf 232 Mio. € reduzieren. Die Buchungen, auch für den kommenden Sommer, legen zu, sodass sich der Umsatz um gut 58 % auf 3,8 Mrd. € verbesserte. Das Schlimmste dürfte TUI also hinter sich haben. Dennoch hat die Corona-Pandemie so tiefe Krater in der Bilanz hinterlassen, dass man nun abermals eine Kapitalerhöhung durchführen will, um öffentliche Hilfspakete zumindest teilweise zurückzahlen zu können. Die Verwässerung der Aktionäre geht also weiter: Seit 2020 hat sich die Anzahl der TUI-Aktien auf 1,785 Mrd. Stück knapp verdreifacht.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 07.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Rezessionssorgen treten in den Hintergrund++ BAYER-CEO unter Zugzwang++ Sen will FRESENIUS neu ausrichten++ Neuer Schub bei MEYER BURGER?Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info