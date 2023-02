Straubing (ots) -



(...) Die Probleme bei den Panzerlieferungen für die Ukraine veranschaulichen das Ausmaß des Autoritätsverlustes. Dutzende Leopard-Panzer sollen dem Land im Kampf gegen die Russen zur Verfügung gestellt werden, so hat es Kanzler Olaf Scholz versprochen. Doch für die besonders schlagkräftigen Leopard 2A6 gibt es derzeit nur die deutsche Zusage zur Lieferung von 14 dieser Kriegsmaschinen, darüber hinaus will lediglich Polen drei solcher Panzer bereitstellen. Verteidigungsminister Boris Pistorius setzte sich am Mittwoch beim Treffen mit seinen Nato-Amtskollegen zwar für weitere Leopard ein, erntete aber nur Absagen. Das Kanzleramt unterließ es in dieser schwierigen Phase, sich mit Paris abzustimmen. Gegen das deutsch-französische Tandem ging bei der EU bislang nichts, Scholz' Vorgängerin Angela Merkel (CDU) nutzte das taktisch geschickt, wenn es um schwierige Themen ging. Ihr Nachfolger hingegen sieht Deutschland als "Führungsmacht" in Europa. Der SPD-Politiker setzt sich damit dem Vorwurf der Arroganz aus. (...)



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5442348

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!