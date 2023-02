© Foto: Seth Wenig - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Tagelang haben Aktienmärkte auf die Bekanntgabe der US-Inflationszahlen hingefiebert, doch am Ende haben die Kurse nur kurz gezuckt. Wie reagieren Trading-Profis auf diese fundamentalen Signale?

Welche Auswirkungen die etwas höher als erwarteten Verbraucherpreise auf den Kurs der Fed haben werden - das versuchen Anleger derzeit auszuloten.

Für Investment-Trader Andre Horst von PP Asset Management ist klar: Der Hype, der um solche Events gemacht wird, sei größer als das, was dabei rum komme. Er glaubt nach dem Verlustjahr 2022 weiter an "deutlich zweistellige" Gewinne für den DAX in diesem Jahr.

Warum er kurzfristig trotzdem auf die Short-Seite wechselt, wieso die trübe Stimmung an den Märkten nichts Neues sei und wie sein systematischer Investment-Ansatz in der vergangenen Woche funktioniert hat, verrät er im Video.

Moderation und Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion