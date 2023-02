14.000 eingereichte Beiträge aus der ganzen Welt von Amateuren und Profis.

Das Foto des Jahres "Concrete in Life" aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gewinnt den mit 10.000 dotierten Hauptpreis.

Acht Kategoriegewinner mit Fotos aus Bangladesch, China, Indonesien, Mexiko, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten gewinnen jeweils 2.500 $.

Ein atemberaubendes Bild eines Skateboard-Parks in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde zum Concrete in Life Foto des Jahres gekürt. Es wurde in einem weltweiten Wettbewerb mit dem Hauptpreis von 10.000 (zehntausend US-Dollar) prämiert, um die wichtige Rolle von Beton auf der ganzen Welt zu verdeutlichen.

Ferdz Bedana, winner Urban Concrete Professional and overall winner, Concrete in Life Photo of Year. Location Sharjah, UAE

Das Foto, das von dem professionellen Fotografen Ferdz Bedana in Sharjah aufgenommen wurde, wurde am 15. Februar in einer Live-Übertragung auf Instagram zum Gesamtsieger erklärt. Es wurde aus über 14.000 Fotos ausgewählt, die von Amateur- und Profifotografen aus allen Kontinenten für den jährlichen Wettbewerb der Global Cement and Concrete Association eingereicht wurden.

Thomas Guillot, Chief Executive von GCCA, sagte: "Beton ist nach Wasser die am zweithäufigsten verwendete Substanz der Welt und spielt in der modernen Infrastruktur und Gesellschaft eine wichtige Rolle. Dank der Arbeit der GCCA und unserer Mitglieder, um unsere 2050 Net Zero Roadmap umzusetzen, erzielen wir große Fortschritte bei der Reduzierung der Umweltbelastung durch Beton. Diese beeindruckenden Fotos zeigen die Faszination des Betondesigns und die zentrale Rolle, die es im modernen Leben und in den Gemeinschaften auf der ganzen Welt spielt."

Bewerber aus der ganzen Welt haben Fotos in vier Kategorien eingereicht: Betoninfrastruktur, Schönheit und Design von Beton, Beton in der Stadt und Beton im Alltag. Jeder Bereich wurde zwischen professionellen Fotografen und Fotos von Amateuren, die oft mit Smartphones aufgenommen wurden, aufgeteilt. Die Vielzahl und Vielfalt der Beiträge zeigen, auf welche Weise Beton das Leben auf der ganzen Welt erleichtert, von riesigen bis hin zu kleinen Formen, aber auch die Anmut, die Schönheit und die wichtige tragende Rolle dieses Materials.

Die acht Kategoriegewinner erhalten jeweils einen Preis in Höhe von 2.500 (zweitausendfünfhundert US Dollar). Neben dem Bild des Skateboarders von Ferdz Bedana sind die Kategoriegewinner Bilder eines Wasserfalls und eines Rollerskaterrennens, die beide in Indonesien aufgenommen wurden, eine beeindruckende Stadtkreuzung in China, Reismühlen in Bangladesch, ein Universitätsgebäude in Mexiko, eine Metrostation in Dubai und eine Moschee in Istanbul, Türkei.

Ferdz Bedana, der den ersten Platz bei der Wahl zum Concrete in Life Foto des Jahres in Sharjah belegte, sagte: "Es ist mir eine große Ehre, der Gesamtsieger des Concrete in Life Wettbewerbs 2022 zu sein und darüber zu berichten, wie wichtig Beton in unserem Leben ist. Als ich einen Jungen sah, der Spaß daran hatte, in einem kunstvoll gestalteten Betonpark zu spielen, wollte ich unbedingt ein Foto von diesem Skatepark machen."

Chris George, Content Director bei Digital Camera World und einer der Juroren des Wettbewerbs, sagte über das Siegerfoto: "Es ist eine fantastische Aufnahme, in der die Energie des Skateboardens perfekt mit der organischen Form der von Menschenhand geschaffenen Struktur kombiniert wird."

Ein Jurykollege, der freiberufliche Schriftsteller und Fotograf Norman Miller, fügte hinzu: "Sich schnell bewegende Motive zu fotografieren und gleichzeitig den Bildausschnitt und die Beleuchtung meisterhaft zu beherrschen, ist eine echte Kunst."

Thomas Guillot, Chief Executive von GCCA fügte hinzu: "Herzlichen Glückwunsch an Ferdz Bedana und alle unsere Kategoriegewinner. Besuchen Sie unsere Website, um alle in die engere Wahl gekommenen Werke anzusehen, die ausnahmslos hervorragend waren."

Die GCCA und ihre Mitgliedsunternehmen, die 80 der weltweiten Zementproduktionskapazitäten außerhalb Chinas abdecken, sowie bedeutende chinesische Produzenten haben sich verpflichtet, die CO2-Emissionen durch die Umsetzung der Concrete Future 2050 Net Zero Roadmap zu reduzieren und zu eliminieren. Die Betonindustrie ist die erste Branche, die einen derart detaillierten Plan aufgestellt hat.

