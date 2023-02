Was bedeuten die jüngsten Inflationsdaten aus den USA und was kann man generell von der Geldpolitik erwarten? Wie ist der Zustand der Weltwirtschaft einzuschätzen und was bedeutet das alles für die Börse? Also doch keine Rezession? Dr. Gertrud Traud, Chefvolkswirtin der Helaba, blickt im Interview auf die konjunkturellen Aussichten der USA, der EU und die Entwicklung in China nach dem Wegfall der Covid-Beschränkungen. Außerdem erklärt die Chefökonomin im Talk mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe, welche Performance sie an den Aktienmärkten für möglich hält. Was sie von der EZB und deren weiteren Zinspfad erwartet, was die Börsen schon eingepreist haben, und was aus Ihrer Sicht gerade klar für Europa spricht, mehr dazu im Video.