Wind River, ein Weltmarktführer bei der Bereitstellung von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme, gab heute bekannt, dass KDDI die Lösung Wind River Studio für seine O-RAN-konforme, virtualisierte 5G-Basisstation einsetzen wird, die im Januar dieses Jahres in Osaka, Japan, in Betrieb genommen wurde.

KDDI nutzt die Wind River Studio Cloud Platform-Technologie in seiner virtualisierten 5G-Basisstation für ein automatisches Konfigurationssystem (Zero-Touch-Provisioning). Wind River Studio Analytics wird zur Statusüberwachung von geografisch verteilten Far-Edge-Clouds genutzt. Studio ist auf die komplexen Herausforderungen zugeschnitten, denen sich Service Provider bei der Bereitstellung und Verwaltung geografisch verteilter Infrastrukturen mit extrem niedriger Latenz stellen müssen, und ermöglicht die groß angelegte Bereitstellung von virtualisierten 5G-Basisstationen.

"Betreiber können mit Wind River zusammenarbeiten, um sich auf eine Cloud-native Zukunft vorzubereiten und hochzuverlässige, extrem latenzarme sowie hocheffiziente Lösungen für Netzwerke der nächsten Generation bereitzustellen", sagt Avijit Sinha, Chief Product Officer von Wind River. "Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen wie KDDI kann Wind River bewährte Technologie auf der Basis von Wind River Studio liefern, die von Betreibern in globalen Implementierungen eingesetzt wird."

Die Ausweitung der Anwendungsfälle für 5G-Dienste sowie die Diversifizierung und Zunahme der Anzahl an Endgerätetypen werden voraussichtlich zu einem raschen Anstieg des Kommunikationsvolumens führen. Die 5G-Netzinfrastruktur erfordert fortschrittlichere Systeme, eine schnellere Bereitstellung und niedrigere Kosten als je zuvor. Um diesen wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, entwickelt KDDI virtualisierte Basisstationen, die eine offene, dem O-RAN-Standard entsprechende Schnittstelle implementieren. Die virtualisierte 5G-Basisstation ist ein Software-Update für solche Basisstationen, die im Februar 2022 erfolgreich kommerziell eingesetzt wurden.

Als führendes Unternehmen in der 5G-Landschaft hat Wind River eine Schlüsselrolle bei der weltweit ersten erfolgreichen 5G-Datensitzung und beim Aufbau kommerzieller vRAN/O-RAN-Programme gespielt, darunter eines der größten Open RAN-Netzwerke der Welt.

Die Studio Cloud Platform bietet eine vollständig Cloud-native, Kubernetes- und Container-basierte Architektur auf Open-Source-Basis für die Entwicklung, die Bereitstellung, den Betrieb und die Wartung von verteilten Edge-Netzwerken im großen Maßstab. Sie bildet die Grundlage für eine geografisch verteilte, verwaltete Lösung, die den Day-1- und Day-2-Betrieb vereinfacht, indem sie ein automatisiertes Zero-Touch-Management von Tausenden von Knoten bietet, unabhängig von deren physischem Standort. Studio meistert die Herausforderungen bei der Bereitstellung und Verwaltung einer physisch verteilten, Cloud-nativen Infrastruktur zur Erzielung herkömmlicher RAN-Leistung in einer vRAN/Open RAN-Bereitstellung.

Studio Analytics-Lösungen reduzieren den Aufwand für die Betreiber und verbessern die Effizienz bei Überwachung und Betrieb der verteilten Cloud, indem sie Cloud-Verhaltensdaten erfassen und analysieren, um aussagekräftige Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung zu gewinnen.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme. Seit 40 Jahren leistet das Unternehmen Pionierarbeit, bringt Innovationen hervor und liefert die Kerntechnologie für Milliarden von Vorrichtungen und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Fertigungsindustrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das durch erstklassige Unternehmensdienstleistungen und erstklassigen Support sowie durch ein breites Partner-Ökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen über Wind River erhalten Sie unter www.windriver.com.

Über KDDI

KDDI ist Telekommunikationsdienstleister in Japan, der über seine Marken "au", "UQ mobile" und "povo" 5G- und IoT-Dienste für zahlreiche Privat- und Firmenkunden innerhalb und außerhalb Japans anbietet. In der mittelfristigen Management-Strategie (FY23.3-FY25.3) fördert KDDI die Satelliten-Wachstumsstrategie zur Stärkung der 5G-getriebenen Entwicklung seines Telekommunikationsgeschäfts sowie die Ausweitung von Kernbereichen rund um die Telekommunikation. Im Einzelnen konzentriert sich KDDI auf die folgenden fünf Bereiche: DX (digitaler Wandel), Finanzen, Energie, LX (Lebenswandel) und regionale Ko-Kreation. Zur Förderung von DX unterstützt KDDI insbesondere Unternehmenskunden dabei, Telekommunikation über das Internet der Dinge (IoT) in alle Bereiche zu bringen, um eine Umgebung zu schaffen, in der Kunden 5G nutzen können, ohne sich dessen bewusst zu sein, und Geschäftsplattformen bereitzustellen, die branchenspezifischen Anforderungen gerecht werden und Kunden gezielt bei der Gründung von Unternehmen unterstützen. Darüber hinaus stellt KDDI das "Nachhaltigkeitsmanagement", das auf ein nachhaltiges Wachstum der Gesellschaft und die Steigerung des Unternehmenswerts gemeinsam mit unseren Partnern abzielt, in den Mittelpunkt der Mid-Term Management Strategy. Unter Nutzung der Eigenschaften von 5G, um eine Evolution der Fähigkeit zur Vernetzung herbeizuführen, arbeitet KDDI auf eine Ära der Schaffung neuer Werte hin. https://www.kddi.com/english/

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

