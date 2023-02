Biban, Saudi-Arabiens größte Konferenz für Start-ups, KMU und Unternehmertum, kehrt vom 9. bis 13. März 2023 in das Riyadh Front Exhibition Conference Center zurück.

Die von Monsha'at, der Generalbehörde für kleine und mittlere Unternehmen des Königreichs Saudi-Arabien, organisierte Veranstaltung wird in diesem Jahr mit über 350 Rednern und erwarteten 105.000 Besuchern aus dem Königreich und dem Ausland ihr bisher größtes Publikum begrüßen.

Im Rahmen der Veranstaltung werden zudem über 300 Workshops für mehr als 20.000 Interessierte angeboten. Die Teilnehmer erhalten Zugang zu über 120 staatlichen und privaten Einrichtungen.

Das Motto der Biban 2023, Attract-Connect-Achieve, spiegelt den Schwerpunkt der Veranstaltung wider: die Zusammenarbeit innerhalb des KMU-Ökosystems mit dem Ziel, durch den Austausch von Wissen, Fähigkeiten und Ressourcen greifbare Ergebnisse zu erzielen.

Die Biban 2023 bietet nicht nur eine einzigartige Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen und gemeinsame Ziele zu verfolgen, die Teilnehmer erhalten auch wertvolle Einblicke von angesehenen internationalen und lokalen Referenten.

In diesem Jahr beherbergt die Biban außerdem mehrere Schlüsselbereiche oder "Doors" auf ihrem Gelände, wie beispielsweise die Startup Door, die Funding Door, die Innovation Door und die Growth Door. Es handelt sich um spezielle Bereiche, in denen Unternehmen und Unternehmer erkunden können, wie sie am besten die nächste Stufe erreichen.

Darüber hinaus findet auf der Biban 2023 die Endrunde des Entrepreneurship World Cup (EWC) statt, des ersten und größten Wettbewerbs seiner Art, bei dem Unternehmer aus über 200 Ländern um Geldpreise im Wert von über 1 Million Dollar wetteifern.

In diesem Jahr fällt die Biban in eine spannende Phase der Entwicklung des saudi-arabischen KMU-Sektors: Die wirtschaftlichen und sozialen Reformen, die im Rahmen der ehrgeizigen Strategie "Vision 2030" des Königreichs durchgeführt werden, verwandeln das Land in einen globalen Hotspot für KMU, Unternehmertum und Unternehmensinnovation.

Saudi-Arabien belegte im Global Entrepreneurship Monitor Report 2021/2022 den ersten Platz in der Kategorie "Einfachheit der Unternehmensgründung", und der Transaktionswert allein im FinTech-Sektor des Königreichs soll zwischen 2021 und 2025 um 100 wachsen.

Der Aufstieg der Biban zu einer der größten Unternehmerveranstaltungen der Region verleiht der Entwicklung des KMU-Sektors noch mehr Dynamik, bringt Ideen mit Kapital zusammen, treibt Innovationen in allen Schlüsselsektoren voran und transformiert das unternehmerische Ökosystem Saudi-Arabiens zum Nutzen der gesamten Region.

