Forbes hat in diesem Jahr die Liste "2022 Forbes China Top 50 Sustainable Development Industrial Enterprises" (Top 50 der Industrieunternehmen mit Blick auf nachhaltige Entwicklung in China 2022 von Forbes) veröffentlicht. Die Midea Group wurde aufgrund ihrer herausragenden Leistungen bei umweltfreundlicher Produktion, Kohlenstoffneutralität, nachhaltiger Entwicklung und ESG in diese Liste aufgenommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230213005694/de/

Midea Group Awarded as 2022 Forbes China TOP 50 Sustainable Development Industrial Enterprises (Graphic: Business Wire)

Die Bewertung setzte den Fokus auf die spezifischen Indikatoren in den fünf Bereichen "Managementsystem, technologische Innovation, umfängliche Leistungen, Ressourceneinsatz sowie Demonstration und Förderung". Die diesjährige Auswahl umfasst Industrieunternehmen, die seit mindestens 10 Jahren bestehen, einen Jahresumsatz von über 100 Milliarden RMB erzielen und eine jährliche Wachstumsrate von etwa 50 bei den Investitionen in Forschung und Entwicklung verzeichnen. Überdies weisen sie entscheidende Vorteile gegenüber ihren weltweiten Wettbewerbern auf und verfügen über Spitzentechnologien, die zu den besten der Welt zählen.

Seit 25 Jahren verbessert und perfektioniert Midea sein Nachhaltigkeitsmanagementsystem und integriert das Konzept der Nachhaltigkeit in nahezu jeden Aspekt seiner Produktion und seines Betriebs, um seine Verpflichtung zur Schaffung gemeinsamer Werte mit den Stakeholdern zu erfüllen.

Der Shunde-Industriepark von Midea nutzt dezentrale Photovoltaikanlagen, Energiespeicher, hocheffiziente Klimaanlagen (darunter MDV8-Multi-Verbundeinheiten), digitale intelligente Aufzüge von LINVOL, Energierückgewinnungsmodule und automatisierte Produktionslinien, um grüne Büros und eine kostengünstige Kohlenstoffproduktion zu realisieren. Infolge seiner Bemühungen hat der Industriepark die LEED- und WELL-Zertifizierung erhalten. Darüber hinaus wurde das auf der digitalen Plattform iBUILDING basierende Kohlenstoffmanagementsystem des Shunde-Industrieparks von Midea vollständig in das Stromnetz eingebunden und auch im Bürobereich wurde Kohlenstoffneutralität erreicht.

Das Werk von Midea in Chongqing nutzt derzeit mehr als 15 grüne Energiespartechnologien, acht digitale Szenarioanwendungen, drei grüne Zertifizierungen und Beratungen und hat Zugang zu mehr als 10 Informationssystemen. Das Werk hat seinen Anteil an sauberer Energie und Ökostrom durch die Installation von Fotovoltaik-Dachkollektoren, Fotovoltaik-Fassaden und Solar-Straßenlaternen deutlich erhöht. Überdies hat das Werk von Midea in Chongqing die PAS2060-Zertifizierung für Kohlenstoffneutralität erhalten und ist damit eines der ersten kohlenstofffreien Pilotwerke von Midea.

Das Werk Jingzhou von Midea hat mit Hilfe fortschrittlicher Kohlenstoffberatung einen kohlenstofffreien Pfad eingeschlagen, der vier Phasen umfasst: Planung und Design, Bau, Betrieb und Transformation. Das Werk hat ferner wichtige Null-Kohlenstoff-Lösungen eingeführt, um eine grüne und Null-Kohlenstoff-Zertifizierung zu erreichen. Durch Energieoptimierung und -management werden die Betriebs- und Wartungskosten des Werks um 30 und der Stromverbrauch um 5-20 gesenkt. All diese Maßnahmen setzen gezielt auf die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230213005694/de/

Contacts:

Lori Luo luory17@midea.com