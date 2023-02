Cyara meldet Wachstum im 1. Halbjahr des Geschäftsjahrs 2023 und erhält für seine CX Assurance-Technologie und seinen hervorragenden Kundenservice Branchenlob und -preise

Cyara, Anbieter der preisgekrönten Automated Customer Experience (CX) Assurance Platform, gab heute bekannt, dass das 1. Halbjahr des Geschäftsjahrs mit einem Umsatzwachstum von 40 gegenüber dem Vorjahr, einer Kundenbindungsrate von 96 und einem Customer Net Promoter Score (NPS) von 67 abgeschlossen werden konnte. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs schloss Cyara auch 25 mehr Belastungstests als im gleichen Vorjahreszeitraum ab und konnte eine Steigerung der neuen Kundenbereitstellungen um das Doppelte gegenüber dem Vorhalbjahr verzeichnen. Cyara erreichte mit der Lieferung von 12,8 Milliarden Sekunden synthetischen CX-Test-Traffics im Jahr einen neuen Meilenstein.

"Wir sind stolz darauf, dass fast 300 führende globale Marken mit besonders hohem Profil für die Überwachung und Verwaltung der Erfahrung, die sie ihren Kunden bieten, auf unsere Plattform vertrauen", so Alok Kulkarni, CEO und Mitgründer von Cyara. "Wir verpflichten uns ganz dem Ziel, die CX-Ambitionen unserer Kunden zu unterstützen, indem wir unsere Technologie verbessern und eine optimale Kundenerfahrung sicherstellen."

Produktentwicklung

Im Juli, nur Wochen, nachdem Cyara die Akquisition von Botium zur Stärkung seiner Position als globaler Führer im Bereich des CX-Testens und der CX-Sicherstellung bekannt gab, wurden innovative neue Chatbot-Testfunktionen vorgestellt. Die branchenführende One-Stop-Lösung für umfassende, automatisierte Chatbot-Tests und Qualitätssicherung wurde um einen KI-gesteuerten Daten- und Testgenerator, durchgängige Stimm- und IVR-Tests, anpassbare Reporting-Vorlagen und Single Sign-On-(SSO)-Benutzerauthentifizierung ergänzt. Einen Monat später wurden Tests für natürliche Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP) hinzugefügt, um Chatbot-Trainingsdaten zu testen und zu analysieren und dadurch die Fähigkeit eines Chatbots, Kunden zu verstehen, kontinuierlich zu verbessern.

Bis zum Ende des 1. Halbjahrs 2023, weniger als 10 Monate nach der Akquisition, war der Umsatz von Cyara Botium gegenüber dem von Botium als selbstständiges Unternehmen bereits um mehr als Zehnfache gestiegen.

Cyara gestaltete seinen Entwicklungsprozess um und beschleunigte die Feature-Bereitstellung. Dabei hat sich die Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr fast verdreifacht. Dies stellt sicher, dass Kunden einen kontinuierlichen Strom neuer Funktionen erhalten. Einige der neuesten Features:

End-to-End-Self-Service-Leistungstestfähigkeiten in Cruncher, einschließlich einer Echtzeit-Agentenstatusberichts-Zusammenfassung und Filterfunktionen, um zusätzliche Selbstständigkeit, Verwendbarkeit und Effizienz bei der Ausführung von Belastungstests zu ermöglichen.

Benutzer können jetzt die verfügbare Kapazität anzeigen und Belastungstests und dem von ihnen bevorzugten Testzeitrahmen gemäß selbst buchen.

Erweiterung des Führungsteams und Unternehmenswachstum

Im Oktober kam das erste unabhängige Board-Mitglied zu Cyara, Vikram Verma. Vik ist eine erfahrene Führungskraft und hat gezeigt, dass er das Wachstum im globalen Maßstab sowohl organisch als auch durch Akquisitionen vorantreiben kann. Er wird seine Führungsqualitäten bestätigen, wenn Cyara mit diesem neuen Kapitel beginnt und sich darauf fokussiert, Kunden zu helfen, ihr Kontaktzentrum in die Cloud zu verlegen, während gleichzeitig Risiken gemindert werden, die Kundenerfahrung verbessert wird, KPIs eingehalten werden und das Erwirtschaften von Kapitalrenditen beschleunigt wird.

Cyara ergänzte sein globales Führungsteam auch um drei weitere Kräfte:

Bruce Rosen in der Rolle des Chief Sales Officer (CSO), der der Global Sales-Organisation des Unternehmens vorstehen und für die Entwicklung und Umsetzung der strategischen Vision und Pläne für das zukünftige, skalierbare Wachstum verantwortlich zeichnen wird;

Max Lipovetsky als VP of Products; er bringt mehr als 20 Jahre Kontaktcenter- und IVR (Interactive Voice Response)-Erfahrung mit; und

Russ Hellmann als VP of Growth Marketing, der für die Entwicklung zentralisierter Kapazitäten für regionale Teams verantwortlich sein wird, um Kundenakquise und Partneraktivierung zu fördern.

Cyara gab auch die Ernennung von Dean Saunders zum Channel and Alliances Director of APAC bekannt. Saunders wird für die Beschleunigung des Wachstums von Cyara in der APAC-Region zuständig sein.

Branchenanerkennung und Preise

Mit der wachsenden Annahme und dem kontinuierlichen Erfolg wurde die Cyara-Plattform mit neun Branchenpreisen ausgezeichnet, darunter:

Silver Stevie® Award als "Vertriebs- oder Kundenservice-Technologiepartner des Jahres" und "Beste Kontaktcenter-Lösung"

Globee® Awards für "Weibliche Führungskraft des Jahres Technologie (insgesamt)"

TMC 2022 CUSTOMER Magazine Contact Center Technology Award

TMC 2022 Customer Experience Innovation Award

TMC 2022 Teleworking Solutions Excellence Award

TMC 2022 Labs Innovation Award

Best in Biz Award für "Innovativstes Unternehmen des Jahres"

Best in Biz Award für "Bestes neues Produkt des Jahres"

Best in Biz Award für "Kundenfreundlichstes Unternehmen des Jahres"

Neben diesen Preisen wurde Cyara zum Lieferanten im Rahmen des G-Cloud 13-Vertrags des Crown Commercial Service (CCS) ernannt. G-Cloud 13 wird Abteilungen der britischen Zentralregierung und allen anderen Körperschaften des öffentlichen Sektors eine ganze Reihe von Cloud-Hosting- und Software-Services sowie die damit verbundenen Supportdienstleistungen bereitstellen.

Über die Automated CX Assurance Platform von Cyara

Die preisgekrönte Cyara Automated CX Assurance Platform wird von einigen der weltweit führenden Marken eingesetzt, um eine bessere Kundenerfahrung (CX) mit weniger Arbeitsaufwand, geringeren Kosten und Risiken zu bieten. Cyara unterstützt den gesamten CX-Softwareentwicklungszyklus, vom Design bis hin zu Funktions- und Regressions-, Belastungs-, Chatbot-Tests und Produktionsüberwachung. Dadurch wird sichergestellt, dass Kunden auf allen Voice- und Digital-Kanälen eine problemlose Customer Journey bereitstellen können.

Über Cyara

Als der weltweit führende Anbieter von Plattformen für Automated CX Assurance (automatisiertes Customer-Experience-Management) beschleunigt Cyara die Gewährleistung makelloser Kundenerfahrungen über digitale und sprachliche Kanäle hinweg und vermindert zugleich das Risiko von Mängeln, mit denen die Kunden konfrontiert werden könnten. Mit einer Kundenbindungsrate von 96 und einem NPS-Score von 67, vertrauen die weltweit bekanntesten Marken auf die Cyara-Plattform, um in angemessener Skalierung ein zufriedenes Lächeln ihrer Kunden zu ernten. Weitere Informationen erhalten Sie unter cyara.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230215005272/de/

