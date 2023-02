The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, hat bekannt gegeben, dass Cathy Spicer am 7. Februar als Chief Legal Officer (CLO) in das Unternehmen eingetreten ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230215005582/de/

The LYCRA Company Names Cathy Spicer as New Chief Legal Officer (Photo: Business Wire)

Frau Spicer kommt zu The LYCRA Company, nachdem sie zuletzt als CLO und Corporate Secretary bei Tailored Brands, Inc. tätig war, einschließlich der Einzelhändler Men's Warehouse und Jos. A. Bank. Frau Spicer hat dreißig Jahre juristische Erfahrung und hatte zahlreiche leitende Positionen in Rechtsabteilungen inne. Sie begann ihre Karriere als stellvertretende Bezirksstaatsanwältin, leitete ihre Solokanzlei und wurde Partnerin in einer Anwaltskanzlei, bevor sie sich dem Gesellschaftsrecht zuwandte.

"Wir freuen uns, dass Cathy unserem globalen Führungsteam beitritt, um unseren Geschäftsbetrieb und unsere langfristige Wachstumsstrategie zu unterstützen", sagte Julien Born, CEO von The LYCRA Company. "Ihre Erfahrung im Vorstandsteam eines führenden Bekleidungseinzelhandelsunternehmens bringt uns außergewöhnliche gesellschaftsrechtliche Expertise und einzigartige Geschäftsperspektiven in einer Schlüsselbranche, in der wir tätig sind."

Als CLO von The LYCRA Company wird Frau Spicer für die Bereiche Unternehmensführung, Schutz geistigen Eigentums, Einhaltung regulatorischer Vorschriften, Datenschutz und interne Rechtsdienste verantwortlich sein, die darauf ausgerichtet sind, den Unternehmenszielen, -strategien und -prioritäten, einschließlich ESG, zu entsprechen. Sie wird auch als Corporate Secretary des Unternehmensvorstands fungieren.

"Ich freue mich darauf, The LYCRA Company beizutreten und ihre Rechtsorganisation zu leiten", sagte Frau Spicer. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem globalen Führungsteam, um auf seinen Erfolgen aufzubauen und kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben und der Firma dabei zu helfen, die strategischen Ziele zu erreichen."

Frau Spicer erwarb ihren Juris Doctor an der Albany Law School, nachdem sie ihren Bachelor of Arts in Englisch an der State University of New York in Albany gemacht hatte. Sie ist als Rechtsanwältin in Connecticut, Florida und New York zugelassen. Sie wird am Hauptsitz von The LYCRA Company in Wilmington, Delaware, arbeiten und Herrn Born direkt unterstellt sein.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie. The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, ist weltweit für ihre innovativen Produkte, technisches Know-how, nachhaltigen Lösungen und unübertroffene Marketingunterstützung bekannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX, und TACTEL. Die Geschichte der LYCRA Company reicht bis ins Jahr 1958 mit der Erfindung des ursprünglichen Spandexgarns, der LYCRA®-Faser, zurück. Heute konzentriert sich The LYCRA Company darauf, die Produkte ihrer Kunden zu veredeln, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die darauf ausgelegt sind, den Wunsch der Verbraucher nach Komfort und langlebiger Performance zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230215005582/de/

Contacts:

Karie J. Ford

Karie.J.Ford@lycra.com